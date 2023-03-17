Этот фрукт помогает снизить сахар и плохой холестерин: кому и сколько есть

Фрукт снижает уровень сахара, нормализует давление и уничтожает плохой холестерин

Этот вкусный и сочный фрукт считается настоящим источником витаминов, минералов и полезных веществ. Он способен нормализовать сахар в крови, снизить количество плохого холестерина и даже избавиться от лишнего веса. Все это, конечно, о грейпфруте.

Рассказываем, кому следует добавить цитрус в свой рацион и сколько нужно есть для пользы.

В чем польза грейпфрута

Это один из немногих фруктов, имеющий невероятное количество полезных веществ.

Как пишет издание Нealth, грейпфрут содержит витамины А, РР, С, D, витамины группы B, такие минералы как магний, калий, кальций, фосфор, марганец, цинк и медь.

В состав грейпфрута входит более 50 различных натуральных веществ — среди них 4 органические кислоты, около 15 флавоноидов, лимоноиды, 4 вида каротиноидов и 6 жирных кислот.

Грейпфрут имеет одно из самых высоких содержаний воды среди всех фруктов. Это содержание воды делает фрукт полезным для здоровья. Ваше тело примерно на 60% состоит из воды и вода необходима, чтобы поддерживать ваше тело в форме. Вода также важна для предотвращения таких состояний, как запор, камни в почках и инфекции мочевыводящих путей.

Высокое содержание клетчатки и антиоксидантов в нем, а также небольшая калорийность отлично подходят для тех, кто следит за своим внешним видом и хочет сбросить лишний вес. Дело в том, что грейпфрут ускоряет метаболизм, а эфирные масла в нем снижают тягу к излишней пище.

Польза грейпфрута для контроля сахара в крови

Грейпфрут поможет тем, кто страдает сахарным диабетом. Продукты, содержащие углеводы, такие как грейпфрут с белком и жиром, могут помочь снизить скачки сахара в крови.

После проведения ряда исследований специалисты выяснили, что регулярное употребление в пищу грейпфрута лицами, страдающими диабетом, привело к сокращению пропорции сахара в системе кроветворения и к снижению количества инсулина.

Ученые утверждают, что это связано с наличием в грейпфруте нарингина (растительный флавоноид), который, попадая в организм человека, превращается в нарингинин. Этот компонент увеличивает чувствительность тканей к инсулину и способствует выведению из организма опасных кислот. Грейпфрут стимулирует обменный процесс углеводов, который нарушен у диабетиков. Это приводит к улучшению их самочувствия.

Грейпфрут снижает плохой холестерин

Как отмечают специалисты, благодаря регулярному потреблению грейпфрутов, богатых антиоксидантами, можно снизить уровень плохого холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Состав крови и состояние сосудов улучшаются уже через месяц регулярного потребления этих цитрусовых. Уровень плохого холестерина сокращается на 20%.

Грейпфрут может улучшить качество диеты

Грейпфрут — отличный выбор, если вы хотите увеличить потребление продуктов с высоким содержанием питательных веществ. Исследования показали, что употребление грейпфрута улучшает качество диеты и увеличивает потребление витамина С, магния, калия и пищевых волокон.

Половина красного или розового грейпфрута обеспечивает 100% рекомендуемой суточной нормы витамина С и 35% витамина А. Он также содержит 8% и 5% рекомендуемой суточной нормы клетчатки и калия соответственно.

Похудению способствуют вещества, содержащиеся в мякоти грейпфрута, активизирующие метаболизм. Способствуют этому и эфирные масла, содержащиеся в цедре, снижающие аппетит.

Фрукт можно употреблять с овощными салатами, блюдами из рыбы или морепродуктов, курицы. Не следует сочетать этот фрукт с выпечкой или молочными продуктами, это может вызвать нежелательные проблемы с пищеварением.

Грейпфрут может помочь укрепить вашу иммунную систему

Это из-за значительных доз витаминов А (133 микрограмма) и С (71,8 миллиграмма) в каждой порции 1 чашки.

Оба витамина помогают вашей иммунной системе работать должным образом. Витамин С также является важным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждения.

И хотя исследования показали, что грейпфрут не помогает предотвратить простуду, некоторые данные свидетельствуют, что он может уменьшить ваши страдания или продолжительность простуды.

Когда лучше есть грейпфрут

Общие рекомендации следующие:

потреблять не более одного грейпфрута каждый день;

не употреблять грейпфрут на голодный желудок;

для лучшего усвоения лучше есть эти фрукты через 2-3 часа после основного приема пищи;

не добавлять к цитрусовому сахару;

не следует есть грейпфрут сразу после чистки зубов. У него концентрированный сок, потому эмаль может пострадать;

можно есть грейпфрут вечером благодаря низкой калорийности.

Кому нельзя есть грейпфрут

Есть категории людей, которым этот фрукт, к сожалению, лучше обходить стороной. В эту группу входят люди:

с заболеваниями желудка, в том числе язва, гастрит;

с больными почками или печенью;

с циститом;

с повышенной чувствительностью к цитрусовым, из-за чего может возникнуть аллергическая реакция.

Можно ли есть грейпфрут беременным и кормящим мамам

При беременности и грудном вскармливании грейпфрут можно есть в небольших количествах — не больше половинки в день.

Кроме витаминов и низкой калорийности этот фрукт подходит для беременных еще и тем, что он наиболее гипоаллергенен из всех цитрусовых. В первом триместре грейпфрут может понижать проявления тошноты во время токсикоза.

Детям рекомендуется употреблять фрукт с трехлетнего возраста.

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