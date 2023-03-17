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Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

17 березня 2023 19:36
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Цей фрукт допомагає знизити цукор та поганий холестерин: кому та скільки їсти
Фрукт знижує рівень цукру, нормалізує тиск і знищує поганий холестерин
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Цей смачний та соковитий фрукт вважається справжнім джерелом вітамінів, мінералів та корисних речовин. Він здатен нормалізувати цукор в крові, знизити кількість поганого холестерину та навіть позбавитися від зайвої ваги. Все це, звичайно, про грейпфрут. 

Розповідаємо, кому слід додати цитрус у свій раціон та скільки необхідно їсти для користі. 

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У чому користь грейпфрута 

Це один із небагатьох фруктів, який має неймовірну кількість корисних речовин. 

Як пише видання Нealth, грейпфрут містить вітаміни А, РР, С, D, вітаміни групи B, такі мінерали як магній, калій, кальцій, фосфор, марганець, цинк та мідь.

До складу грейпфрута входить більше 50 різних натуральних речовин — серед них 4 органічні кислоти, близько 15 флавоноїдів, лімоноїди, 4 види каротиноїдів і 6 жирних кислот.

Грейпфрут має один із найвищих вмістів води серед усіх фруктів. Цей вміст води робить фрукт корисним для загального здоров’я. Ваше тіло приблизно на 60% складається з води, і вода необхідна, щоб підтримувати ваше тіло у формі. Вода також важлива для запобігання таких станів, як запор, камені в нирках та інфекції сечовивідних шляхів.

Високий вміст клітковини й антиоксидантів у ньому, а також невелика калорійність чудово підходять для тих, хто стежить за своїм зовнішнім виглядом і хоче скинути зайву вагу. Річ у тім, що грейпфрут прискорює метаболізм, а ефірні олії в ньому знижують тягу до зайвої їжі.

У чому користь грейпфрута

Користь грейпфрута для контролю цукру в крові 

Грейпфрут допоможе тим, хто страждає на цукровий діабет. 

 

Продукти, що містять вуглеводи, такі як грейпфрут з білком і жиром, можуть допомогти зменшити стрибки цукру в крові.

Після проведення ряду досліджень фахівці з’ясували, що регулярне вживання в їжу грейпфрута особами, які страждають на діабет, призвело до скорочення пропорції цукру в системі кровотворення і до зниження кількості інсуліну.

Вчені стверджують, що це пов’язано з наявністю у грейпфруті нарингина (рослинний флавоноїд), який, потрапляючи в організм людини, перетворюється в нарингинин. Цей компонент збільшує чутливість тканин до інсуліну і сприяє виведенню з організму небезпечних кислот. Грейпфрут стимулює обмінний процес вуглеводів, який порушено у діабетиків. Це призводить до поліпшення їх самопочуття. 

Користь грейпфрута для контролю цукру в крові

Грейпфрут знижує поганий холестерин 

Як зазначають спеціалісти, завдяки регулярному споживанню грейпфрутів, багатих на антиоксиданти, можна знизити рівень поганого холестерину та ризик серцево-судинних хвороб. Склад крові та стан судин покращуються вже за місяць регулярного споживання цих цитрусових. Рівень поганого холестерину скорочується на 20%. 

Грейпфрут знижує поганий холестерин

Грейпфрут може покращити якість дієти

Грейпфрут — чудовий вибір, якщо ви хочете збільшити споживання продуктів з високим вмістом поживних речовин. Дослідження показали, що споживання грейпфрута покращує якість дієти та збільшує споживання вітаміну С, магнію, калію та харчових волокон.

Половина червоного або рожевого грейпфрута забезпечує 100% рекомендованої добової норми вітаміну С і 35% вітаміну А. Він також містить 8% і 5% рекомендованої добової норми клітковини та калію відповідно.

Схудненню сприяють речовини, що містяться у м'якоті грейпфрута, які активізують метаболізм. Сприяють цьому й ефірні олії, що містяться в цедрі, які знижують апетит.

Фрукт можна споживати з овочевими салатами, стравами з риби або морепродуктів, курки.  Не варто поєднувати цей фрукт із випічкою чи молочними продуктами, це може спричинити небажані проблеми із травленням. 

Грейпфрут може покращити якість дієти

Грейпфрут може допомогти зміцнити вашу імунну систему

Це через значні дози вітамінів А (133 мікрограми) і С (71,8 міліграма) в кожній порції 1 чашки.

Обидва вітаміни допомагають вашій імунній системі працювати належним чином. Вітамін С також є важливим антиоксидантом, який допомагає захищати клітини від пошкодження.

І хоча дослідження показали, що грейпфрут не допомагає запобігти застуді, деякі дані свідчать про те, що він може зменшити ваші страждання або тривалість застуди.

Грейпфрут може допомогти зміцнити вашу імунну систему

Коли краще їсти грейпфрут

Загальні рекомендації такі: 

  • споживати не більше одного грейпфрута щодня; 
  • не вживати грейпфрут на голодний шлунок;
  • для кращого засвоєння краще їсти ці фрукти через 2–3 години після основного приймання їжі;
  • не додавати до цитрусового цукор;
  • не слід їсти грейпфрут одразу після чищення зубів. У нього концентрований сік, тому емаль може постраждати;
  • можна їсти грейпфрут увечері завдяки низькій калорійності.

Коли краще їсти грейпфрут

Кому не можна їсти грейпфрут

Є категорії людей, яким цей фрукт, на жаль, краще обходити стороною. До цієї групи входять люди:

  • із захворюваннями шлунка, у тому числі виразка, гастрит;
  • із хворими нирками або печінкою;
  • із циститом;
  • з підвищеною чутливістю до цитрусових, через що може виникнути алергічна реакція.

Кому не можна їсти грейпфрут

Чи можна їсти грейпфрут вагітним та мамам, що годують

При вагітності та грудному вигодовуванні грейпфрут можна їсти у невеликих кількостях —  не більше половинки на день.

Крім вітамінів та низької калорійності цей фрукт підходить для вагітних  ще й тим, що він є найбільш гіпоалергенним з усіх цитрусових. У першому триместрі грейпфрут може знижувати прояви нудоти під час токсикозу.

Дітям  рекомендується  вживати фрукт із трирічного віку.

Чи можна їсти грейпфрут вагітним та мамам, що годують

Нагадаємо, ми писали, що лікарка-дієтолог назвала продукти, які найкраще підходять для створення надійного захисту від інфекції. Вони здатні ефективно підняти імунітет на весні

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