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Отличаются по одному признаку: зачем губки делают разноцветными?

3 июня 2023 07:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Зачем губки для мытья делают разноцветными – вы об этом даже не знали
Мытье посуды с помощью губки и моющего средства. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Покупая губки для мытья в супермаркете, можно заметить, что они сделаны из материала разных цветов, но зачем это делается – никто, по–видимому, не знает. Мы рассказываем, зачем губки для мытья имеют разные цвета, хотя предназначены для одного и того же.

Новини.LIVE рассказывает, почему губки для мытья сделаны в разных цветах.

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Наверное многие думают, что разноцветные губки делают для того, чтобы они выглядят внешне красиво, или же для простого маркетингового хода. Таким образом, некоторые считают, что разные цвета привлекают внимание, поэтому люди будут покупать именно их.

Губка для мытья
Губка для мытья, которой можно чистить поверхность. Фото: Pexels

Если говорить об этом с практической точки зрения, то разноцветные губки очень удобно использовать для разных целей. К примеру, ими можно помыть посуду и очистить ее после рыбы и сырого мяса. Также ими можно вымыть жирные сковородки.

Но на самом деле разные цвета в губках имеют еще одну очень важную опцию.

Губка для мытья посуды
Мытье посуды с помощью губки. Фото: Pexels

Зачем производители делают губки разноцветными?

Так, губки отличаются по жесткости:

  • зеленые. Губки такого цвета самые жесткие, ими можно очистить сухую или пригоревшую пищу от посуды. Но важно знать, что здесь следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести вред на посуду и не повредить эмаль;
  • коричневые или красные. Губки этих цветов имеют меньшую жесткость, но абразивный материал. Они способны легко удалить простые загрязнения с посуды;
  • желтые. Этот цвет самый нежный, такие губки способны отмывать посуду, которая сделана из хрусталя, фарфора и стекла. Удалять эти губки могут слабые загрязнения.

Напомним, мы писали о том, почему губки для мытья имеют наибольшую опасность для здоровья человека.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и с помощью мытья губки очистить решетку с мангала после приготовления шашлыка.

Также мы сообщали о том, зачем производители крекеров делают в них маленькие отверстия.

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