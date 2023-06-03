Навіщо губки для миття роблять різнокольоровими – ви про таке навіть не знали

Миття посуду за допомогою губки та миючого засобу. Фото: Freepik

Купуючи губки для миття в супермаркеті, можна помітити, що вони зроблені з матеріалу різних кольорів, але навіщо це робиться – ніхто, мабуть, не знає. Ми розповідаємо, навіщо губки для миття мають різні кольори, хоча призначені для одного й того самого.

Новини.LIVE розповідає, чому губки для миття зроблені в різних кольорах.

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Напевно багато людей думає, що різнокольорові губки роблять для того, аби вони виглядає ззовні красиво, або ж для простого маркетингового ходу. Таким чином деякі вважають, що різні кольори привертають увагу, тому люди купуватимуть саме їх.

Губка для миття, якою можна чистити поверхні. Фото: Pexels

Якщо говорити про це з практичної точки зору, то різнокольорові губки дуже зручно використовувати для різноманітних цілей. Наприклад, ними можна помити посуд та очистити його після риби та сирого м’яса. Також ними можна помити жирні сковорідки.

Але насправді, різні кольори в губках мають ще одну дуже важливу опцію.

Миття посуду за допомогою губки. Фото: Pexels

Навіщо виробники роблять губки різнокольоровими?

Так, губки відрізняються за жорстокістю:

зелені. Губки такого кольору є найжорсткішими, ними можна очистити суху або пригорілу їжу від посуду. Але важливо знати, що тут слід бути обережними, щоб не нанести шкоду на посуд та не пошкодити емаль;

коричневі або червоні. Губки цих кольорів мають меншу жорсткість, але абразивний матеріал. Вони здатні легко видалити прості забруднення з посуду;

жовті. Цей колір є найніжнішим, такі губки здатні відмивати посуд, який зроблений з кришталю, фарфору та скла. Видаляти ці губки можуть слабкі забруднення.

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