Зачем мариновать мясо

Приготовление мяса. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи сообщили, что маринование мяса это не только вкусно. Когда вы таким образом готовите мясные блюда, они становятся еще более полезными для пищеварения.

Об этом сообщил шеф повар Евгений Клопотенко.

Читайте также:

"Маринование мяса – вещь классная, оно становится мягче, получает приятный привкус маринада, что подчеркивает его собственный, насыщается ароматом. Хороший маринад может даже менее подходящее под те же шашлыки мясо сделать идеальным. А несколько исследований, сделанных учеными разных стран, доказали, что маринование еще и пользу имеет", — сообщил еще повар.

Красное мясо. Фото: Freepik

Ученые сообщили, что существуют гетероциклические ароматические амины (ГАА) – вещества, которые даже в крайне низких концентрациях могут оказывать мутагенное и карциногенное действие на организм человека. Эти ГАА содержатся в мясе, однако могут существенно снизиться под действием маринадов.

Какие маринады самые лучшие

"Исследования показали, что чеснок, лук и лимонный сок в масляных маринадах снижают количество ГАА примерно на 70%. 6% и 14,6% количества маринада", — говорится в сообщении.

Маринование курятины. Фото: Freepik

Отмечается, что маринады мясных продуктов могут инактивировать пищевые микроорганизмы. Другие исследования показали, что использование маринадов для мяса не только предотвращает рост патогенов, но и деактивирует имеющиеся.

Приготовление мяса. Фото: Freepik

"Самым важным параметром здесь выступал pH — кислотно-щелочная характеристика. Дело в том, что в очень кислотной и очень щелочной среде большинство микроорганизмов не выживают. Киви, мандарин, оливковое масло, например, достаточно щелочные, что делает их хорошими ингредиентами для маринадов", — сообщил Евгений Клопотенко.

Результаты исследования показали, что добавление экстрактов оливковой или яблочной кожуры в пропорции 5% от блюда уменьшило как ГЦА, так и популяции кишечной палочки ниже предела обнаружения.

Приготовление мяса. Фото: Freepik

"Маринирование в соевом соусе и вине способствует общему снижению количества микроорганизмов, включая плесень и бактерии, в мясе. Поэтому в конце концов, маринование мяса в любом случае дело полезно еще и вкусное. Чем бы вы ни мариновали, будет классно ! Маринад уменьшит количество бактерий и еще чего-то вредного - выбирайте из перечня выше", — резюмировал шеф повар.

Раньше мы писали, что врач рассказал, как правильно есть мясо.