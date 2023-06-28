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Вчені розповіли, як маринади впливають на м’ясо

28 червня 2023 16:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Навіщо маринувати м’ясо
Приготування м’яса. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Дослідники повідомили, що маринування м’яса це не тільки смачно. Коли ви таким чином готуєте м’ясні страви, вони стають ще кориснішими для травлення. 

Про це повідомив шеф кухар Євген Клопотенко

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"Маринування м’яса – річ класна, воно стає м’якшим, отримує приємний посмак маринаду, що підкреслює його власний, насичується ароматом. Хороший маринад може навіть найменш підхоже під ті ж шашлики м’ясо зробити ідеальним. А кілька досліджень, зроблених вченими різних країн, довели, що маринування ще й користь має", — повідомив ше кухар. 

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Червоне м’ясо. Фото: Freepik

Вчені повідомили, що існують гетероциклічні ароматичні аміни (ГАА) — речовини, які навіть у вкрай низьких концентраціях можуть здійснювати мутагенну та карциногенну дію на організм людини. Ці ГАА містяться в м’ясі, однак можуть суттєво зменшитися під дією маринадів.

Які маринади найкращі 

"Дослідження показали, що часник, цибуля та лимонний сік в олійних маринадах знижують кількість ГАА приблизно на 70%. Вчені визначили оптимальні кількості цибулі, часнику та лимонного соку, які досягли максимального зниження кількості амінів: їх розрахували як 31,2%, 28,6% та 14,6% кількості маринаду", — йдеться в повідомленні. 

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Маринування курятини. Фото: Freepik

Зазначається, що маринади для м’ясних продуктів можуть інактивувати харчові мікроорганізми. Інші дослідження показали, що використання маринадів для м’яса не тільки запобігає росту патогенів, але й деактивує наявні. 

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Приготування м’яса. Фото: Freepik

"Найбільш важливим параметром тут виступав pH — кислотно-лужна характеристика. Справа в тім, що у дуже кислотному та дуже лужному середовищі більшість мікроорганізмів не виживають. Ківі, мандарин, оливкова олія, наприклад, досить лужні, що робить їх хорошими інгредієнтами для маринадів", — повідомив Євген Клопотенко. 

Результати дослідження показали, що додавання екстрактів оливкової або яблучної шкірки у пропорції 5% від страви зменшило як ГЦА, так і популяції кишкової палички нижче межі виявлення. 

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Приготування м’яса. Фото: Freepik

"Маринування в соєвому соусі та вині сприяє загальному зниженню кількості мікроорганізмів, включно з цвіллю та бактеріями, в м’ясі. Тож врешті, маринування м’яса в будь-якому разі справа корисна ще й смачна. Чим би ви не маринували, буде класно! Маринад зменшить кількість бактерій і ще чогось шкідливого — обирайте з переліку вище", — резюмував шеф кухар. 

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