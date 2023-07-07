Никто не догадается, что вы добавили в котлеты

Эти два продукта сделают ваши котлеты намного вкуснее
7 июля 2023 15:46
Котлеты в тарелке. Фото: Freepik
Такой рецепт котлет отличается тем, что котлеты получаются сочные и намного вкуснее. Просто попробуйте добавить эти два ингредиента.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
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Секрет сочных котлет
Весь секрет этого рецепта заключается в отварном картофеле и кабачке. Они делают консистенцию котлет сочной, а вкус получается не обычный.
Вам понадобится:
- 500 грамм телятины;
- 700 грамм куриного филе;
- 150 грамм сала;
- 2 ст.л. панировочных сухарей;
- 2 крупных вареных картофеля;
- 1 луковица;
- 1 небольшая морковь;
- 250-300 грамм кабачка
- чеснок по вкусу;
- соль;
- перец;
- 30 грамм сливочного масла.
Способ приготовления:
- замочите панировочные сухари водой или молоком;
- все овощи подготовить и порезать, чтобы их было удобнее пропустить через мясорубку;
- порезать мясо;
- куриное филе следует нарезать отдельно очень мелкими кусочками, его не нужно будет пропускать через мясорубку;
- измельчить мясо, сало и овощи в мясорубке;
- добавить к фаршу панировочные сухари;
- перемешать фарш, затем отбить его;
- обжарить котлеты на сковороде до готовности;
- довести котлеты до готовности в духовке (10-15 минут).
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