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Эти два продукта сделают ваши котлеты намного вкуснее

7 июля 2023 15:46
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Никто не догадается, что вы добавили в котлеты
Котлеты в тарелке. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Такой рецепт котлет отличается тем, что котлеты получаются сочные и намного вкуснее. Просто попробуйте добавить эти два ингредиента. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Секрет сочных котлет 

Весь секрет этого рецепта заключается в отварном картофеле и кабачке. Они делают консистенцию котлет сочной, а вкус получается не обычный. 

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Молодые кабачки. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 500 грамм телятины;
  • 700 грамм куриного филе;
  • 150 грамм сала;
  • 2 ст.л. панировочных сухарей;
  • 2 крупных вареных картофеля;
  • 1 луковица;
  • 1 небольшая морковь;
  • 250-300 грамм кабачка
  • чеснок по вкусу;
  • соль;
  • перец;
  • 30 грамм сливочного масла.
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Котлеты с кабачком. Фото: Freepik

Способ приготовления: 

  1. замочите панировочные сухари водой или молоком; 
  2. все овощи подготовить и порезать, чтобы их было удобнее пропустить через мясорубку; 
  3. порезать мясо;
  4. куриное филе следует нарезать отдельно очень мелкими кусочками, его не нужно будет пропускать через мясорубку; 
  5. измельчить мясо, сало и овощи в мясорубке; 
  6. добавить к фаршу панировочные сухари; 
  7. перемешать фарш, затем отбить его; 
  8. обжарить котлеты на сковороде до готовности; 
  9. довести котлеты до готовности в духовке (10-15 минут).

Ранее мы писали рецепт полезной окрошки на комбуче, который будет актуален этим летом. 

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