Никто не догадается, что вы добавили в котлеты

Котлеты в тарелке. Фото: Freepik

Такой рецепт котлет отличается тем, что котлеты получаются сочные и намного вкуснее. Просто попробуйте добавить эти два ингредиента.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Секрет сочных котлет

Весь секрет этого рецепта заключается в отварном картофеле и кабачке. Они делают консистенцию котлет сочной, а вкус получается не обычный.

Молодые кабачки. Фото: Freepik

Вам понадобится:

500 грамм телятины;

700 грамм куриного филе;

150 грамм сала;

2 ст.л. панировочных сухарей;

2 крупных вареных картофеля;

1 луковица;

1 небольшая морковь;

250-300 грамм кабачка

чеснок по вкусу;

соль;

перец;

30 грамм сливочного масла.

Котлеты с кабачком. Фото: Freepik

Способ приготовления:

замочите панировочные сухари водой или молоком; все овощи подготовить и порезать, чтобы их было удобнее пропустить через мясорубку; порезать мясо; куриное филе следует нарезать отдельно очень мелкими кусочками, его не нужно будет пропускать через мясорубку; измельчить мясо, сало и овощи в мясорубке; добавить к фаршу панировочные сухари; перемешать фарш, затем отбить его; обжарить котлеты на сковороде до готовности; довести котлеты до готовности в духовке (10-15 минут).

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