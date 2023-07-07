Ніхто не здогадається, що ви додали до котлет

Котлети у тарілці. Фото: Freepik

Такий рецепт котлет відрізняється тим, що котлети виходять соковиті і набагато смачніші. Просто спробуйте додати ці два інгредієнти.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Секрет соковитих котлет

Весь секрет цього рецепту полягає у відвареній картоплі та кабачку. Вони роблять консистенцію соковитої котлет, а смак виходить не звичайний.

Молоді кабачки. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

500 г телятини;

700 грам курячого філе;

150 грам сала;

2 ст. панірувальних сухарів;

2 великі варені картоплі;

1 цибулина;

1 невелика морква;

250-300 грам кабачка

часник до смаку;

сіль;

перець;

30 г вершкового масла.

Котлети із кабачком. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

замочіть панірувальні сухарі водою або молоком; всі овочі підготувати та порізати, щоб їх було зручніше пропустити через м'ясорубку; порізати м'ясо; куряче філе слід нарізати окремо дуже дрібними шматочками, його не потрібно пропускати через м'ясорубку; подрібнити м'ясо, сало та овочі в м'ясорубці; додати до фаршу панірувальні сухарі; перемішати фарш, потім відбити його; обсмажити котлети на сковороді до готовності; довести котлети до готовності у духовці (10-15 хвилин).

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