Ніхто не здогадається, що ви додали до котлет

Ці два продукти зроблять ваші котлети набагато смачнішими
7 липня 2023 15:46
Котлети у тарілці. Фото: Freepik
Такий рецепт котлет відрізняється тим, що котлети виходять соковиті і набагато смачніші. Просто спробуйте додати ці два інгредієнти.
Про це повідомили Новини.LIVE.
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Секрет соковитих котлет
Весь секрет цього рецепту полягає у відвареній картоплі та кабачку. Вони роблять консистенцію соковитої котлет, а смак виходить не звичайний.
Вам знадобиться:
- 500 г телятини;
- 700 грам курячого філе;
- 150 грам сала;
- 2 ст. панірувальних сухарів;
- 2 великі варені картоплі;
- 1 цибулина;
- 1 невелика морква;
- 250-300 грам кабачка
- часник до смаку;
- сіль;
- перець;
- 30 г вершкового масла.
Спосіб приготування:
- замочіть панірувальні сухарі водою або молоком;
- всі овочі підготувати та порізати, щоб їх було зручніше пропустити через м'ясорубку;
- порізати м'ясо;
- куряче філе слід нарізати окремо дуже дрібними шматочками, його не потрібно пропускати через м'ясорубку;
- подрібнити м'ясо, сало та овочі в м'ясорубці;
- додати до фаршу панірувальні сухарі;
- перемішати фарш, потім відбити його;
- обсмажити котлети на сковороді до готовності;
- довести котлети до готовності у духовці (10-15 хвилин).
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