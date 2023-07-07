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Ці два продукти зроблять ваші котлети набагато смачнішими

7 липня 2023 15:46
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Ніхто не здогадається, що ви додали до котлет
Котлети у тарілці. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Такий рецепт котлет відрізняється тим, що котлети виходять соковиті і набагато смачніші. Просто спробуйте додати ці два інгредієнти.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Секрет соковитих котлет

Весь секрет цього рецепту полягає у відвареній картоплі та кабачку. Вони роблять консистенцію соковитої котлет, а смак виходить не звичайний.

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Молоді кабачки. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • 500 г телятини;
  • 700 грам курячого філе;
  • 150 грам сала;
  • 2 ст. панірувальних сухарів;
  • 2 великі варені картоплі;
  • 1 цибулина;
  • 1 невелика морква;
  • 250-300 грам кабачка
  • часник до смаку;
  • сіль;
  • перець;
  • 30 г вершкового масла.
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Котлети із кабачком. Фото: Freepik

Спосіб приготування:

  1. замочіть панірувальні сухарі водою або молоком;
  2. всі овочі підготувати та порізати, щоб їх було зручніше пропустити через м'ясорубку;
  3. порізати м'ясо;
  4. куряче філе слід нарізати окремо дуже дрібними шматочками, його не потрібно пропускати через м'ясорубку;
  5. подрібнити м'ясо, сало та овочі в м'ясорубці;
  6. додати до фаршу панірувальні сухарі;
  7. перемішати фарш, потім відбити його;
  8. обсмажити котлети на сковороді до готовності;
  9. довести котлети до готовності у духовці (10-15 хвилин).

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