Страстная неделя 2023 — что можно и чего нельзя есть по дням

Страстная неделя 2023: что можно и нельзя есть. Фотоколлаж: novyny.live

Началась последняя неделя Великого поста — Страстная седмица. В этот период верующие соблюдают строжайшие ограничения в пище вплоть до великого праздника Пасхи.

Рассказываем, что можно есть на Страстную неделю, а что под строгим запретом, а также делимся меню на каждый день.

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Что запрещено есть на Страстную неделю

Согласно церковному уставу, на Страстную седмицу запрещается есть скоромную пищу — все продукты животного происхождения (мясо и мясные продукты, яйца, молоко и молочные продукты).

Следует отказаться и от рыбы и морепродуктов.

Также под запретом любая сдобная выпечка.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки и крепкий алкоголь.

Важно помнить, что верующим в целом желательно ограничить потребление пищи на Страстную неделю.

Что можно есть на Страстную неделю: список разрешенных продуктов

Для тех, кто держит суровый пост, большая часть Страстной недели — дни сухоедения. Следовательно нельзя есть термически обработанные овощи, фрукты и крупы, также добавлять в пищу растительное масло.

Однако священнослужители отмечают, что можно придерживаться обычного постного меню, без яиц, мясных и молочных продуктов.

В Страстную неделю в рацион можно смело включать:

свежие овощи;

корнеплоды;

бобовые;

грибы;

тофу;

крупы;

фрукты;

сухофрукты;

сладкую консервацию.

Разрешаются фруктовые напитки: кисель, компот, морс. Можно пить растительное молоко, чай и кофе.

Для тех, кто очень любит сладкое, разрешается добавить в рацион мед, сахар, халву, черный шоколад, постный зефир, козинаки, леденцы.

В этот период ни в коем случае нельзя переедать, нужно есть только столько, чтобы насытить свой организм и чувствовать себя хорошо.

Меню на каждый день Страстной недели

Следует заранее сложить ежедневный рацион на Седмицу, предлагаем следующий вариант:

1. Светлый понедельник, 10 апреля

Добавьте в свой рацион сырые овощи:

салат из молодой капусты и моркови;

морковь с орехами;

салат с сельдереем, яблоком и морковью.

В качестве перекуса идеально подойдут орехи, мед или сухофрукты.

Можно выпить чай или кофе. Попробуйте кофе на растительном молоке.

2. Чистый вторник, 11 апреля

Предлагаем приготовить сытный и вкусный салат, в состав которого входят:

авокадо;

рукола;

виноград;

свежий салат;

орехи.

Благодаря маслянистому авокадо и сочному винограду салат не нужно заправлять. Можно сбрызнуть немного лимоном и добавить немного излюбленных специй или трав.

Можно добавить и немного меда, если вы любите сладкое.

Если не по силам выполнять правила сыроедения, то в рацион добавляют каши, грибы и различные фруктовые и овощные соки.

3. Страстная среда, 12 апреля

Мёд, орехи, хлеб, сырые овощи и фрукты должны составлять весь рацион. От жирной пищи и особенно масла следует полностью отказаться.

Вкусными и ароматными будут блюда из капусты и чернослива, из капусты и яблок, винегреты из свеклы, соленых огурцов и капусты, салаты из свеклы с добавлением орехов или семян.

4. Чистый четверг, 13 апреля

Мед, орехи, сырые фрукты и овощи, хлеб все еще является главной частью рациона. Можно есть тёплую пищу, но лучше без растительного масла.

Для тех, кто соблюдает менее строгий пост, можно приготовить постный салат из черемши, вам понадобятся следующие ингредиенты:

свежая черемша — 150 г;

вареный или запеченный картофель - 2 средних;

зеленый горошек — 100 г;

огурец свежий — один средний;

масло подсолнечное или оливковое — 3-4 ст. л.

соль и перец по вкусу.

Чтобы немного побаловать себя, можно приготовить постный морковный торт с ореховым кремом.

В этот день уже можно начинать готовиться к Пасхе, например печь куличи и красить яйца.

5. Страстная пятница, 14 апреля

В этот день верующие, соблюдающие строгий пост, отказываются от еды полностью. Разрешается пить только чистую воду.

Это самый скорбный день — в пятницу распяли Иисуса Христа. В храмах на службе вспоминают страдания Спасителя, из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе.

Есть можно только после того, как вынесут плащаницу.

Важно: отказаться от еды можно только в том случае, если вы уверены в своем здоровье.

6. Великая суббота, 15 апреля

Можно есть сырые фрукты и овощи, хлеб, мед и орехи. Разрешается даже горячая еда и немного растительного масла.

Тушеные овощи с фасолью — облегченный обед накануне Пасхи. Можно приготовить овощное рагу.

7. Воскресенье, 16 апреля, праздник Пасха

Снимаются все ограничения, однако нужно очень осторожно возвращаться в привычный рацион и не переедать жирную пищу.

Хорошего праздника и здоровья много!

Напомним, мы писали, как правильно подготовиться к Пасхе и что запрещено делать в Страстную неделю. Это очень важный период для верующих, поэтому следует соблюдать все правила.