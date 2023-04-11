Страсний тиждень 2023 — що можна і чого не можна їсти по днях

Страсний тиждень 2023 року: що можна і не можна їсти. Фотоколаж: novyny.live

Почався останній тиждень Великого посту — Страсна седмиця. В цей період віряни дотримуються найсуворіших обмежень в їжі аж до великого свята Великодня.

Розповідаємо, що можна їсти на Страсний тиждень, а що під суворою забороною, а також ділимося меню на кожен день.

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Що заборонено їсти на Страсний тиждень

Згідно з церковним уставом, на Страсну седмицю забороняється їсти скоромну їжу — всі продукти тваринного походження (м'ясо і м'ясні продукти, яйця, молоко і молочні продукти).

Варто відмовитися і від риби та морепродуктів.

Також під забороною будь-яка здобна випічка.

У жодному разі не можна вживати спиртні напою та міцний алкоголь.

Важливо пам’ятати, що вірянам в цілому бажано обмежити споживання їжі на Страсний тиждень.

Що можна їсти на Страсний тиждень: перелік дозволених продуктів

Для тих, хто тримає суворий піст, більша частина Страсного тижня — дні сухоїдіння. А отже не можна їсти термічно оброблені овочі, фрукти й крупи, також додавати до їжі рослинну олію.

Проте священнослужителі зазначають, що можна дотримуватись й звичайного пісного меню, без яєць, м’ясних і молочних продуктів.

У Страсний тиждень у раціон можна сміливо включати:

свіжі овочі;

коренеплоди;

бобові;

гриби;

тофу;

крупи;

фрукти;

сухофрукти;

солодку консервацію.

Дозволяються фруктові напої: кисіль, узвар, морс. Можна пити рослинне молоко, чай та каву.

Для тих, хто дуже любить солодке, дозволяється додати до раціону мед, цукор, халву, чорний шоколад, пісний зефір, козинаки, льодяники.

У цей період в жодному разі не можна переїдати, треба їсти лише стільки, щоб наситити свій організм й почуватися добре.

Меню на кожен день Страсного тижня

Варто заздалегідь скласти щоденний раціон на Седмицю, пропонуємо такий варіант:

1. Світлий понеділок, 10 квітня

Додайте у свій раціон сирі овочі:

салат з молодої капусти та моркви;

морква з горіхами;

салат з селерою, яблуком та морквою.

У якості перекусу ідеально підійдуть горіхи, мед або сухофрукти.

Можна випити чаю або кави. Спробуйте каву на рослинному молоці.

2. Чистий вівторок, 11 квітня

Пропонуємо приготувати ситний та смачний салат до складу якого входять:

авокадо;

рукола;

виноград;

свіжий салат;

горіхи.

Завдяки маслянистому авокадо та соковитому винограду салат не потрібно заправляти. Можна збризнути трохи лимоном та додати трохи улюблених спецій або трав.

Можна додати й трохи меду, якщо ви полюбляєте солодке.

Якщо не під силу виконувати правила сироїдіння, то в раціон додають каші, гриби та різні фруктові та овочеві соки.

3. Страсна середа, 12 квітня

Мед, горіхи, хліб, сирі овочі та фрукти повинні становити весь раціон. Від жирної їжі та особливо олії варто повністю відмовитися.

Смачними й ароматними будуть страви з капусти та чорносливу, з капусти і яблук, вінегрети з буряка, солоних огірків і капусти, салати з буряка з додаванням горіхів або насіння.

4. Чистий четвер, 13 квітня

Мед, горіхи, сирі фрукти й овочі, хліб все ще є головною частиною раціону. Можна їсти теплу їжу, але краще без олії.

Для тих, хто дотримується менш суворого посту, можна приготувати пісний салат з черемші, вам знадобляться такі інгредієнти:

свіжа черемша — 150 г;

варена або запечена картопля — 2 середні;

зелений горошок — 100 г;

огірок свіжий — один середній;

олія соняшникова або оливкова — 3-4 ст. л.

сіль та перець до смаку.

Щоб трохи себе побалувати, можна приготувати пісний морквяний торт з горіховим кремом.

Цього дня вже можна починати готуватися до Великодня, наприклад, пекти паски й фарбувати яйця.

5.Страсна п'ятниця, 14 квітня

У цей день віряни, що дотримуються суворого посту, відмовляються від їжі повністю. Дозволяється пити лише чисту воду.

Це найскорботніший день — у п'ятницю розіп'яли Ісуса Христа. У храмах на службі згадують страждання Спасителя, з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, що лежить у гробі.

Їсти можна лише після того, як винесуть плащаницю.

Важливо: відмовитися від їжі можна лише у випадку, коли ви впевнені у своєму здоров'ї.

6. Велика субота, 15 квітня

Можна їсти сирі фрукти та овочі, хліб, мед і горіхи. Дозволяється навіть гаряча їжа і трохи олії.

Тушковані овочі з квасолею — полегшений обід напередодні Великодня. Можна приготувати овочеве рагу.

7. Неділя, 16 квітня, свято Великдень

Знімаються всі обмеження, однак потрібно дуже обережно повертатися до звичного раціону і не переїдати жирної їжі.

Гарного свята та здоров'я багато!

Нагадаємо, ми писали, як правильно підготуватися до Великодня та що заборонено робити у Страсний тиждень. Це дуже важливий період для вірян, тому слід дотримуватися усіх правил.