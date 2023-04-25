Как приготовить вино из одуванчиков — простой и вкусный рецепт

Рецепт домашнего вина с одуванчиками. Фото: Adobe Stock

"Вино из одуванчиков. В самих этих словах слышался вкус лета. То вино и было пойманное и закупоренное в бутылках лето", — писал Рэй Брэдбери в своем одноименном романе. И действительно, лучше писателя не скажешь. Этот удивительный напиток имеет золотистый оттенок и аромат меда и цветков. Звучит как фантастика!

Поэтому мы подготовили для вас простой и вкусный рецепт вина из одуванчиков, чтобы эта фантастика стала явью.

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Как готовить вино из одуванчиков — полезные советы

Эти желтые солнечные цветочки обладают множеством полезных веществ, в частности антиоксидантами, витаминами и минералами.

Чтобы ваше вино получилось действительно вкусным и еще полезным, следует придерживаться определенных правил приготовления. Причем важно все сделать правильно еще на этапе сбора цветов.

Даем следующие полезные советы:

не собирайте одуванчики у дорог или в городе, ведь эти цветы склонны накапливать тяжелые металлы и в таком случае могут быть опасными;

собирайте цветы в солнечную погоду;

собирать нужно только одуванчики, которые полностью раскрылись;

после сбора одуванчика мыть нельзя, поскольку смоется необходимая пыльца.

Настаивать вино нужно в трехлитровой банке, под резиновой перчаткой, одетой на горлышко. Напиток должен быть в темном месте. Созревает вино из одуванчиков полгода.

Как готовить вино из одуванчиков. Фото: google.com

Вино из одуванчиков — простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:

цветки одуванчика (только желтая часть) — литровая банка;

сахар — 1,5 кг;

лимон — 2 шт;

вода — 4,5 л;

мята — 3-4 веточки;

изюм — 100 г.

Некоторые предпочитают менее сладкий напиток и добавляют сахара вдвое меньше. Так можно получить что-то похожее на сухое мартини, однако со вкусом одуванчика.

Вино из одуванчиков. Фото: google.com

Готовим одуваночное вино пошагово:

1. В первую очередь необходимо заняться свежими собранными цветами. Отделяем желтые лепестки одуванчика от цветоложа и складываем их в большую кастрюлю.

Лепестки одуванчика для вина. Фото: readandeat.net

2. Одуваночные лепестки необходимо залить холодной кипяченой водой. Кастрюлю накрываем крышкой и оставляем ровно в сутки в темном прохладном месте.

3. Через день возвращаемся к приготовлению нашего грядущего солнечного вина.

4. Вскипятите в другой кастрюле 500 мл воды, добавьте в нее сахар и варите на слабом огне. Должен получиться сироп, который не должен растекаться.

5. Достаем нашу кастрюлю с одуванчиками и ставим на маленький огонь. Доводим до кипения и исключаем. Нашему отвару нужно дать время полностью остыть.

6. Далее отвар из одуванчиков следует процедить. Все лепестки можно выбросить. А вот жидкость – особенно ценная. Это ведь будущий вкус лета.

7. Приступаем к другой части приготовления. Берем лимоны, срезаем всю цедру и выжимаем сок.

8. В готовый отвар из одуванчиков добавить сахарный сироп, изюм, мяту, цедру и лимонный сок.

9. Тщательно перемешайте вино, накройте марлей и оставьте на два дня для брожения. Опять же место должно быть темным.

10. Через два дня уберите из вина цедру и мяту и перелейте жидкость вместе с изюмом в большую бутыль или стеклянную банку.

11. На шею бутылки натяните резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце.

12. Оставьте вино в темном месте при комнатной температуре брожения.

13. После завершения процесса брожения отделите осадок и перелейте вино в бутылки.

14. Закройте бутылки с вином и отправьте в холодное место на 3-6 месяцев для созревания.

На первый взгляд, может показаться, что приготовление домашнего вина из одуванчиков медленное дело, однако затраченное время не будет бесполезным. Вкус этого солнечного напитка вас действительно поразит!

Одуванчиковое вино в бокале. Фото: readandeat.net

Так что за лето нужно успеть так много! Но самое главное — приготовить одуванчиковое вино, так много одуванчикового вина, чтобы хватило на всю зиму.

"Возьмешь лето в руку, нацедишь лето в бокал (конечно, в крошечный, в самый маленький, который есть, чтобы только капелька уместилась), а потом поднесешь в рот, попробуешь — и оно вдруг растопит зимний холод в твоих жилах...", — Рэй Брэдбери "Одуванное вино".

Напомним, мы писали, чем может быть полезно красное вино и какой вред несет организму. Как правильно употреблять, чтобы найти золотую середину.