Як приготувати вино з кульбаб — простий та смачний рецепт

Смак сонця в келиху: як приготувати ароматне вино з кульбаб
"Кульбабове вино. У самих цих словах учувався смак літа. Те вино й було спіймане і закорковане в пляшках літо", — писав Рей Бредбері у своєму однойменному романі. І справді, краще за письменника не скажеш. Цей дивовижний напій має золотавий відтінок та аромат меду й квіток. Звучить як фантастика!
Тому ми підготували для вас простий та дуже смачний рецепт вина з кульбаб, щоб ця фантастика стала дійсністю.
Як готувати вино з кульбаб — корисні поради
Ці жовті сонячні квіточки мають безліч корисних речовин, зокрема антиоксиданти, вітаміни та мінерали.
Щоб ваше вино вийшло справді смачним та ще й корисним, варто дотримуватися певних правил приготування. При чому важливо все зробити правильно ще на етапі збору квітів.
Даємо наступні корисні поради:
- не збирайте кульбаби біля доріг чи у місті, адже ці квіти схильні накопичувати важкі метали й в такому випадку можуть бути небезпечними;
- збирайте квіти у сонячну погоду;
- збирати треба тільки ті кульбаби, які повністю розкрилися;
- після збору кульбаби мити не можна, оскільки змиється необхідний пилок.
Настоювати вино потрібно в трилітровій банці, під гумовою рукавичкою, одягненою на горлечко. Напій має стояти в темному місці. Дозріває вино з кульбаб пів року.
Вино з кульбаб — простий та смачний рецепт
Інгредієнти:
- квітки кульбаби (тільки жовта частина) — літрова банка;
- цукор — 1,5 кг;
- лимон — 2 шт;
- вода — 4,5 л;
- м'ята — 3-4 гілочки;
- родзинки — 100 г.
Дехто віддає перевагу менш солодкому напою й додає цукру удвічі менше. Так можна отримати щось схоже на сухе мартіні, проте зі смаком кульбабки.
Готуємо кульбабове вино покроково:
1. У першу чергу необхідно зайнятися свіжими зібраними квітами. Відокремлюємо жовті пелюстки кульбаби від квітколожа та складаємо їх у велику каструлю.
2. Кульбабкові пелюстки необхідно залити холодною кип'яченою водою. Каструлю накриваємо кришкою і залишаємо рівно на добу в темному прохолодному місці.
3. Через добу вертаємося до приготування нашого майбутнього сонячного вина.
4. Закип'ятіть в іншій каструлі 500 мл води, додайте у неї цукор і варіть на слабкому вогні. Має вийти сироп, який не повинен розтікатися.
5. Дістаємо нашу каструлю з кульбабами й ставимо на маленький вогонь. Доводимо до кипіння й виключаємо. Нашому відвару треба дати час повністю охолонути.
6. Далі відвар з кульбаб слід процідити. Усі пелюстки можна викинути. А от рідина — особливо цінна. Адже це майбутній смак літа.
7. Приступаємо до іншої частини приготування. Беремо лимони, зрізаємо усю цедру та вичавлюємо сік.
8. У готовий відвар з кульбаб додати цукровий сироп, родзинки, м'яту, цедру та лимонний сік.
9. Ретельно перемішайте майбутнє вино, накрийте марлею та залиште на два дні для бродіння. Знову ж таки, місце має бути темним.
10. Через два дні приберіть з вина цедру та м'яту і перелийте рідину разом із родзинками у великий бутель або скляну банку.
11. На шию пляшки натягніть гумову рукавичку з невеликою діркою у пальці.
12. Залишіть вино в темному місці при кімнатній температурі для бродіння.
13. Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад і перелийте вино у пляшки.
14. Закрийте пляшки з вином і відправте в прохолодне місце на 3-6 місяців для дозрівання.
На перший погляд, може здатися, що приготування домашнього вина з кульбаб марудна справа, проте витрачений час не буде даремним. Смак цього сонячного напою вас дійсно вразить!
Тож за літо потрібно встигнути так багато! Та найголовніше — приготувати кульбабове вино, так багато кульбабового вина, аби вистачило на цілу зиму.
"Візьмеш літо в руку, націдиш літа в келишок (звісна річ, у манюсінький, у найменший, який є, щоб тільки крапелиночка вмістилася), а тоді піднесеш до рота, скуштуєш — і воно враз розтопить зимовий холод у твоїх жилах…", — Рей Бредбері "Кульбабове вино".
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