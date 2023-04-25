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Смак сонця в келиху: як приготувати ароматне вино з кульбаб

25 квітня 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати вино з кульбаб — простий та смачний рецепт
Рецепт домашнього вина з кульбаб. Фото: Adobe Stock
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

"Кульбабове вино. У самих цих словах учувався смак літа. Те вино й було спіймане і закорковане в пляшках літо", — писав Рей Бредбері у своєму однойменному романі. І справді, краще за письменника не скажеш. Цей дивовижний  напій має золотавий відтінок та аромат меду й квіток. Звучить як фантастика! 

Тому ми підготували для вас простий та дуже смачний рецепт вина з кульбаб, щоб ця фантастика стала дійсністю. 

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Як готувати вино з кульбаб — корисні поради 

Ці жовті сонячні квіточки мають безліч корисних речовин, зокрема антиоксиданти, вітаміни та мінерали. 

Щоб ваше вино вийшло справді смачним та ще й корисним, варто дотримуватися певних правил приготування. При чому важливо все зробити правильно ще на етапі збору квітів.

Даємо наступні корисні поради: 

  • не збирайте кульбаби біля доріг чи у місті, адже ці квіти схильні накопичувати важкі метали й в такому випадку можуть бути небезпечними;
  • збирайте квіти у сонячну погоду;
  • збирати треба тільки ті кульбаби, які повністю розкрилися;
  • після збору кульбаби мити не можна, оскільки змиється необхідний пилок.

Настоювати вино потрібно в трилітровій банці, під гумовою рукавичкою, одягненою на горлечко. Напій має стояти в темному місці. Дозріває вино з кульбаб пів року.

 

Як готувати вино з кульбаб — корисні поради
Як готувати вино з кульбаб. Фото: google.com 

Вино з кульбаб — простий та смачний рецепт

Інгредієнти:

  • квітки кульбаби (тільки жовта частина) — літрова банка;
  • цукор — 1,5 кг;
  • лимон — 2 шт;
  • вода — 4,5 л;
  • м'ята — 3-4 гілочки;
  • родзинки — 100 г.

Дехто віддає перевагу менш солодкому напою й додає цукру  удвічі менше. Так можна отримати щось схоже на сухе мартіні, проте зі смаком кульбабки. 

 

Вино з кульбаб — простий та смачний рецепт
Вино з кульбаб. Фото: google.com

Готуємо кульбабове вино покроково: 

1. У першу чергу необхідно зайнятися свіжими зібраними квітами. Відокремлюємо жовті пелюстки кульбаби від квітколожа та складаємо їх у велику каструлю.

 

Як правильно готувати вино з кульбаб
Пелюстки кульбаби для вина. Фото: readandeat.net

2. Кульбабкові пелюстки необхідно залити холодною кип'яченою водою. Каструлю накриваємо кришкою і залишаємо рівно на добу в темному прохолодному місці.

3. Через добу вертаємося до приготування нашого майбутнього сонячного вина. 

4. Закип'ятіть в іншій каструлі 500 мл води, додайте у неї цукор і варіть на слабкому вогні. Має вийти сироп, який не повинен розтікатися.

5. Дістаємо нашу каструлю з кульбабами й ставимо на маленький вогонь. Доводимо до кипіння й виключаємо. Нашому відвару треба дати час повністю охолонути.

6. Далі відвар з кульбаб слід процідити. Усі пелюстки можна викинути. А от рідина — особливо цінна. Адже це майбутній смак літа. 

7. Приступаємо до іншої частини приготування. Беремо лимони, зрізаємо усю цедру та вичавлюємо сік.

8. У готовий відвар з кульбаб додати цукровий сироп, родзинки, м'яту, цедру та лимонний сік.

9. Ретельно перемішайте майбутнє вино, накрийте марлею та залиште на два дні для бродіння. Знову ж таки, місце має бути темним. 

10. Через два дні приберіть з вина цедру та м'яту і перелийте рідину разом із родзинками у великий бутель або скляну банку. 

11. На шию пляшки натягніть гумову рукавичку з невеликою діркою у пальці.

12. Залишіть вино в темному місці при кімнатній температурі для бродіння.

13. Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад і перелийте вино у пляшки.

14. Закрийте пляшки з вином і відправте в прохолодне місце на 3-6 місяців для дозрівання.

На перший погляд, може здатися, що приготування домашнього вина з кульбаб марудна справа, проте витрачений час не буде даремним. Смак цього сонячного напою вас дійсно вразить!

 

Рецепт кульбабового вина
Кульбабове вино у бокалі. Фото: readandeat.net

Тож за літо потрібно встигнути так багато! Та найголовніше — приготувати кульбабове вино, так багато кульбабового вина, аби вистачило на цілу зиму.

"Візьмеш літо в руку, націдиш літа в келишок (звісна річ, у манюсінький, у найменший, який є, щоб тільки крапелиночка вмістилася), а тоді піднесеш до рота, скуштуєш — і воно враз розтопить зимовий холод у твоїх жилах…", — Рей Бредбері "Кульбабове вино". 

 

Нагадаємо, ми писали, чим може бути корисне червоне вино та яку шкоду несе для організму. Як правильно вживати, щоб віднайти золоту середину. 

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