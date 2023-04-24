Не только вкусный, но и полезный: диетолог рассказала, как правильно заваривать кофе

Женщина пьет кофе. Фото: Новини. LIVE

Известно, что кофе может быть не только вкусным, но и полезным, если употреблять его в меру. Кроме того, что этот напиток помогает нам быстрее проснуться и быть бодрым в течение дня, у него также есть несколько полезных секретов при правильном приготовлении.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.

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Как выбрать вкусный и полезный кофе

"К употреблению кофе нужно подходить по правилу — "в меру все хорошо". А чтобы кофе был полезен, кроме умеренности в употреблении, необходимо также правильно выбрать и приготовить его", — отмечает диетолог.

Светлана Фус рекомендует покупать кофе в зернах, ведь только смолотый будет вкуснее и полезнее.

"Худший кофе типа 3 в 1 или растворимый капучино в пакетах. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой кофе, могут негативно отразиться на работе печени", — отмечает диетолог.

Она уверяет, что натуральный кофе значительно более полезен для печени, особенно, если употреблять его в разумных количествах. Также диетолог добавляет, что молоко и сливки затрудняют усвоение кофейных антиоксидантов организмом.

Как приготовить кофе так, чтобы он был полезным

Светлана Фус отмечает, что для приготовления кофе следует применять бумажные фильтры, пропускающие ценные полифенолы (антиоксиданты), содержащиеся в кофейных зернах. Кроме того, напиток не следует кипятить, а для его приготовления лучше всего подходят стекло и качественная нержавеющая сталь.

Когда не стоит пить кофе

Диетолог отмечает, что не стоит пить кофе натощак, поскольку он раздражает слизистую желудка. Также не стоит употреблять кофе, когда в приеме пищи есть мясо и другие продукты, содержащие железо.

"Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности", — добавляет Фус. ⁣⁣⠀

Напомним, если ранее ученые отмечали пользу небольшой дозы потребления алкоголя, то сейчас любое его количество вредит организму. Однако ситуация с вином неоднозначна, ведь этот напиток достаточно сильно разрекламирован в плане пользы и вкуса.