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Не тільки смачна, а ще й корисна: дієтологиня розповіла, як правильно заварювати каву

24 квітня 2023 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Не тільки смачна, а ще й корисна: дієтологиня розповіла, як правильно заварювати каву
Жінка п'є каву. Фото: Новини. LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Відомо, що кава може бути не тільки смачною, а й корисною, якщо вживати її в міру. Крім того, що цей напій допомагає нам швидше прокинутися й бути бадьорим упродовж дня, він також має кілька корисних секретів при правильному приготуванні.

Про це пише дієтологиня Світлана Фус в Instagram.

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Як вибрати смачну й корисну каву

"До вживання кави потрібно підходити за правилом — "в міру все добре". А щоб кава була корисною, крім помірності у вживанні, необхідно також правильно вибрати й приготувати її", — зазначає дієтологиня.

Світлана Фус рекомендує купувати каву в зернах, адже щойно змелена буде смачнішою та кориснішою.

"Найгірша кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають в таку каву, можуть негативно відбитися на роботі печінки", — зазначає дієтологиня.

Вона запевняє, що натуральна кава значно корисніша для печінки, особливо, якщо споживати її в розумних кількостях. Також дієтологиня додає, що молоко й вершки ускладнюють засвоєння кавових антиоксидантів організмом.

Як приготувати каву так, щоб вона була корисною

Світлана Фус наголошує, що для приготування кави варто застосовувати паперові фільтри, які пропускають цінні поліфеноли (антиоксиданти), що містяться в кавових зернах. Крім того, напій не варто кип'ятити, а для його приготування найкраще підходять скло і якісна нержавіюча сталь.

Коли не варто пити каву

Дієтологиня зазначає, що не варто пити каву натщесерце, оскільки вона подразнює слизову шлунка. Також не варто вживати каву, коли в прийомі їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо.

"Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності", — додала Фус.⁣⁣⠀

Нагадаємо, якщо раніше вчені наголошували на користі невеликої дози споживання алкоголю, то зараз будь-яка його кількість шкодить організму. Однак ситуація з вином неоднозначна, адже цей напій доволі сильно розрекламований у плані користі та смаку.

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