Итальянское мороженое: как приготовить Семифредо

Итальянское мороженое Семифредо: готовим дома
Семифредо – это итальянский десерт из крема и мороженого. Если вы хотите удивить своих друзей необычным рецептом, то все, что вам понадобится для семифедо, это – натуральные компоненты, 20 минут и немного вдохновения.
Ингредиенты
• 500 мл сливочного молока
• 250 мл сладких сливок (35% жирности)
• 150 г сахара
• 1 лимон
• 1 апельсин
• 100 г миндальной стружки
• 200 мл воды
• 1 пакетик желатина
Пошаговый рецепт
1. Отцедите сок из лимона и апельсина в две отдельные кастрюли, добавьте сахар и поставьте на плиту. Тщательно помешивая доведите жидкость до кипения на среднем огне.
2. Для приготовления мороженого нужно смешать молоко, сливки и сахар. Поставьте смесь на огонь и, тщательно ее мешая, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, постоянно помешивая, 10-15 минут (до тех пор, пока мороженое не станет гладким), а затем снимите с плиты и оставьте охлаждаться.
3. Растворите желатин в воде и дайте ему немного постоять.
4. Разделите мороженое на три равные части. К первой части добавьте сок из апельсина, ко второй – сок лимона, а к третьей – миндальную стружку. Тщательно смешайте каждую часть мороженого с только что добавленными ингредиентами.
5. Вылейте охлажденный желатин с первой частью мороженого и тщательно перемешайте. Разлейте эту смесь в формы для мороженого так, чтобы она заполнила примерно треть высоты и поставьте в морозильник на 30-40 минут.
6. Когда первый слой мороженого затвердеет, смешайте охлажденный желатин со второй частью мороженого и залейте смесь в форму. Поставьте в морозильник на 30-40 минут.
7. Наконец смешайте охлажденный желатин с третьей частью мороженого и миндальной стружкой и тщательно перемешайте. Залейте эту смесь на верхний слой мороженого в форме и gоставьте в морозильник на несколько часов затвердевать.
8. Когда мороженое затвердеет, извлеките его из формы и украсьте свежими фруктами или миндальной стружкой.
Вы приготовили десерт, способный украсить любой праздник! Кстати, недавно мы писали о том, что мороженое снижает риск диабета.