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Итальянское мороженое Семифредо: готовим дома

3 мая 2023 15:35
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Итальянское мороженое: как приготовить Семифредо
Домашнее итальянское мороженое. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Семифредо – это итальянский десерт из крема и мороженого. Если вы хотите удивить своих друзей необычным рецептом, то все, что вам понадобится для семифедо, это – натуральные компоненты, 20 минут и немного вдохновения.

Ингредиенты
• 500 мл сливочного молока
• 250 мл сладких сливок (35% жирности)
• 150 г сахара
• 1 лимон
• 1 апельсин
• 100 г миндальной стружки
• 200 мл воды
• 1 пакетик желатина

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Пошаговый рецепт

1. Отцедите сок из лимона и апельсина в две отдельные кастрюли, добавьте сахар и поставьте на плиту. Тщательно помешивая доведите жидкость до кипения на среднем огне.

домашнее мороженое
Готовим мороженое дома. Фото: Pexels

2. Для приготовления мороженого нужно смешать молоко, сливки и сахар. Поставьте смесь на огонь и, тщательно ее мешая, доведите до кипения. Убавьте огонь и варите, постоянно помешивая, 10-15 минут (до тех пор, пока мороженое не станет гладким), а затем снимите с плиты и оставьте охлаждаться.

3. Растворите желатин в воде и дайте ему немного постоять.

4. Разделите мороженое на три равные части. К первой части добавьте сок из апельсина, ко второй – сок лимона, а к третьей – миндальную стружку. Тщательно смешайте каждую часть мороженого с только что добавленными ингредиентами.

5. Вылейте охлажденный желатин с первой частью мороженого и тщательно перемешайте. Разлейте эту смесь в формы для мороженого так, чтобы она заполнила примерно треть высоты и поставьте в морозильник на 30-40 минут.

6. Когда первый слой мороженого затвердеет, смешайте охлажденный желатин со второй частью мороженого и залейте смесь в форму. Поставьте в морозильник на 30-40 минут.

мороженое Семифредо
Мороженое быстрого приготовления. Фото: Pexels

7. Наконец смешайте охлажденный желатин с третьей частью мороженого и миндальной стружкой и тщательно перемешайте. Залейте эту смесь на верхний слой мороженого в форме и gоставьте в морозильник на несколько часов затвердевать.

8. Когда мороженое затвердеет, извлеките его из формы и украсьте свежими фруктами или миндальной стружкой.

Вы приготовили десерт, способный украсить любой праздник! Кстати, недавно мы писали о том, что мороженое снижает риск диабета.

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