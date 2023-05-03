Італійське морозиво: як приготувати Семіфредо

Італійське морозиво Семіфредо: готуємо вдома
Семіфредо — це італійський десерт з крему та морозива. Якщо ви хочете здивувати своїх друзів незвичним рецептом, то все, що вам знадобиться для семіфедо, це — натуральні компоненти, 20 хвилин і трішки натхнення.
Інгредієнти
• 500 мл вершкового молока
• 250 мл солодких вершків (35% жирності)
• 150 г цукру
• 1 лимон
• 1 апельсин
• 100 г мигдалевої стружки
• 200 мл води
• 1 пакетик желатину
Покроковий рецепт
1. Відцідіть сік з лимона та апельсина у дві окремі каструлі, додайте цукор і поставте на плиту. Ретельно помішуючи, доведіть рідину до кипіння на середньому вогні.
2. Для приготування морозива потрібно змішати молоко, вершки та цукор. Поставте суміш на вогонь і, ретельно її мішаючи, доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть, постійно помішуючи, 10-15 хвилин (доти, поки морозиво не стане гладким), а потім зніміть з плити й залиште охолоджуватися.
3. Розчиніть желатин у воді й дайте йому трохи постояти.
4. Розділіть морозиво на три рівні частини. До першої частини додайте сік з апельсина, до другої — сік лимона, а до третьої — мигдалеву стружку. Ретельно змішайте кожну частину морозива з щойно доданими інгредієнтами.
5. Вилийте охолоджений желатин з першою частиною морозива й ретельно перемішайте. Розлийте цю суміш у форми для морозива так, щоб вона заповнила приблизно третину висоти та поставте в морозильник на 30-40 хвилин.6. Коли перший шар морозива затвердіє змішайте охолоджений желатин з другою частиною морозива та залийте суміш у форму. Поставте в морозильник на 30-40 хвилин.
7. Нарешті, змішайте охолоджений желатин з третьою частиною морозива та мигдалевою стружкою й ретельно перемішайте. Залийте цю суміш на верхній шар морозива в формі та залиште її в морозильник на кілька годин затвердівати.
8. Коли морозиво затвердіє вийміть його з форми й прикрасьте свіжими фруктами або мигдалевою стружкою.
Ви приготували десерт, що прикрасить будь-яке свято! До речі, нещодавно ми писали про те, що морозиво знижує ризик виникнення діабету.