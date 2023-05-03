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Італійське морозиво Семіфредо: готуємо вдома

3 травня 2023 15:35
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Італійське морозиво: як приготувати Семіфредо
Домашнє італійське морозиво. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Семіфредо — це італійський десерт з крему та морозива. Якщо ви хочете здивувати своїх друзів незвичним рецептом, то все, що вам знадобиться для семіфедо, це — натуральні компоненти, 20 хвилин і трішки натхнення. 

Інгредієнти
•    500 мл вершкового молока
•    250 мл солодких вершків (35% жирності)
•    150 г цукру
•    1 лимон
•    1 апельсин
•    100 г мигдалевої стружки
•    200 мл води
•    1 пакетик желатину

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Покроковий рецепт

1. Відцідіть сік з лимона та апельсина у дві окремі каструлі, додайте цукор і поставте на плиту. Ретельно помішуючи, доведіть рідину до кипіння на середньому вогні.  

домашнє морозиво
Готуємо морозиво вдома. Фото: Pexels

2. Для приготування морозива потрібно змішати молоко, вершки та цукор. Поставте суміш на вогонь і, ретельно її мішаючи, доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть, постійно помішуючи, 10-15 хвилин (доти, поки морозиво не стане гладким), а потім зніміть з плити й залиште охолоджуватися.

3. Розчиніть желатин у воді й дайте йому трохи постояти. 

4. Розділіть морозиво на три рівні частини. До першої частини додайте сік з апельсина, до другої — сік лимона, а до третьої — мигдалеву стружку. Ретельно змішайте кожну частину морозива з щойно доданими інгредієнтами.

5. Вилийте охолоджений желатин з першою частиною морозива й ретельно перемішайте. Розлийте цю суміш у форми для морозива так, щоб вона заповнила приблизно третину висоти та поставте в морозильник на 30-40 хвилин.6. Коли перший шар морозива затвердіє змішайте охолоджений желатин з другою частиною морозива та залийте суміш у форму. Поставте в морозильник на 30-40 хвилин.

морозиво Семіфредо
Морозиво швидкого приготування. Фото: Pexels

7. Нарешті, змішайте охолоджений желатин з третьою частиною морозива та мигдалевою стружкою й ретельно перемішайте. Залийте цю суміш на верхній шар морозива в формі та залиште її в морозильник на кілька годин затвердівати.

8. Коли морозиво затвердіє вийміть його з форми й прикрасьте свіжими фруктами або мигдалевою стружкою.

Ви приготували десерт, що прикрасить будь-яке свято! До речі, нещодавно ми писали про те, що морозиво знижує ризик виникнення діабету

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