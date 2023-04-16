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Если все пошло не по плану: ТОП пасхальных вкусностей на скорую руку

16 апреля 2023 01:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Если все пошло не по плану: ТОП пасхальных вкусностей на скорую руку
Пасхальный кулич. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Подготовка к Пасхе не менее важна, чем сам праздник, ведь от удачного приготовления стола со вкусняшками зависит ход Пасхи и настроение всей семьи.

Если что-то пошло не так, и ваш кулич не удался, не огорчайтесь. Ловите несколько отличных рецептов, на которые нужно всего 20 минут, а то и меньше. Удивите своих родных и друзей простыми, вкусными и к тому же полезными пасхальными десертами. Простые и вкусные рецепты по нашей подборке с Galvanized media.

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Морковные кексы

Морковные кексы очень вкусны и полезны. Хотя десерт больше напоминает осень, его легко можно приготовить и ранней весной. Что для этого нужно?

Морковные кексы. Фото: Eat this, not that / Кирстен Хикман

Ингредиенты:

Для кексов:

  • 1/2 стакана муки универсального назначения
  • 3/4 стакана цельнозерновой муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка корицы 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/4 стакана сахара
  • 1/4 кленового сиропа
  • 2 яйца
  • 1/2 стакана измельченного ананаса (с соком)
  • 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 1/2 стакана измельченной моркови
  • 1/2 стакана измельченных грецких орехов.

Для глазури из сливочного сыра:

  • 230 г сливочного сыра комнатной температуры
  • 1/4 стакана простого 2% греческого йогурта
  • 1/4 стакана кленового сиропа
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта

Разогрейте духовку до 350 градусов.

Просейте вместе муку универсального назначения, цельнозерновую муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу, молотый мускатный орех, молотый имбирь и соль. Отложите в сторону.

Взбейте вместе растительное масло, сахар, кленовый сироп, яйца, измельченный ананас и ванильный экстракт в большой миске или миксере.

Добавьте сухие ингредиенты. Взбить вместе, пока сухие ингредиенты полностью не соединятся. Если есть комочки, ничего страшного!

Добавьте измельченную морковь и 1/2 стакана измельченных грецких орехов.

Выложите в формы для кексов — 14 форм для выпечки.

Выпекайте в духовке 25 минут или пока зубочистка не получится чистой.

Когда кексы выпекаются, приготовьте глазурь. Взбейте сливочный сыр, греческий йогурт, кленовый сироп и ванильный экстракт в течение 2 минут или пока не исчезнут комочки.

Уберите глазурь в холодильник на время, пока кексы полностью не остынут.

Лайфхак! Если вы хотите подать глазурь, но нет набора, просто наполните полиэтиленовый пакет для сэндвичей глазурью и закройте его. Отрежьте небольшой угол на дне пакета и сожмите глазурь до края.

Смажьте кексы глазурью и по желанию посыпьте еще измельченными грецкими орехами. И готово — приятного аппетита!

Шоколадный пудинг за 5 минут

Даже слово "пудинг" звучит вкусно, но приготовление этой вкусности по этому рецепту сделает его еще вкуснее, и для этого вам нужно не больше 5 минут. Поехали!

Шоколадный пудинг. Фото: Laughing Spatula

Ингредиенты:

  • Сахар
  • Какао
  • Молоко
  • Несколько других ингредиентов, которые, скорее всего, находятся под рукой.

Добавьте молоко (2% жира) в сухие ингредиенты. Поставьте на плиту и медленно помешивайте венчиком, чтобы сухие ингредиенты не слиплись на дне кастрюли. Смесь загустеет буквально через несколько минут.

Совет: Когда он начнет пузыриться, дайте ему постоять на плите примерно 30 секунд… Гуще не станет! Но при охлаждении хорошо загустеет!

Разлейте в хорошенькие чашечки и подавайте теплым или охлажденным.

Подавайте это с измельченным шоколадом, вишнями, малиной, взбитыми сливками или по своему вкусу. Приятного аппетита!

10-минутный ягодный тирамису.

Этот рецепт очень напоминает лето, и именно такой его вкус — теплый, сладковатый и солнечный. Ловите простой и быстрый рецепт.

Ягодное тирамису. Фото: Bolder Baking

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана густых сливок для взбивания
  • 1 стакан сыра маскарпоне комнатной температуры
  • ⅓ стакана сахара для сиропа
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 3/4 стакана воды
  • 3/4 стакана сахара для творожной смеси.
  • 1 чашка малины
  • 1 чашка черники
  • 2 стакана клубники, порезанной на четвертинки
  • 1 упаковка печенья Boudoir/Savoiardi (при необходимости ищите без яиц), или любого другого по своему вкусу!
  • Сахарная пудра для посыпки
  • Поджаренный нарезанный миндаль и дополнительные ягоды для гарнира

Сначала приготовьте простой сироп, смешав воду и сахар в средней кастрюле. Когда сахар растворится, выключите огонь и добавьте все ягоды. Перемешайте ягоды с сиропом, чтобы образовался простой ягодный сироп.

Процедить ягоды от сиропа и отставить. Теперь самое время добавить черную смородину в ягодный сироп.

В большой миске с помощью ручного миксера или большого венчика взбейте сливки, сахар и ваниль до мягких пиков. Добавьте сыр маскарпоне и продолжайте сбивать до крепких пиков.

Замочите печенье в простом ягодном сиропе и положите в форму 8×8, чтобы сделать первый слой — вы можете поместить примерно 7 печенья в каждый слой. Не давайте им сильно пропитаться, поскольку они распадутся, достаточно лишь быстро окунуть их в сироп.

Выложите половину смеси взбитых сливок поверх первого слоя печенья, а затем уложите слой замоченных ягод. Повторите процедуру со вторым слоем печенья, кремовой смесью и ягодами.

Посыпьте верх тирамису сахарной пудрой и поджаренным миндалем.

Поставьте в холодильник примерно на 2-4 часа (в холодильнике оно становится еще лучше и является идеальным десертом наперед). Приятного аппетита!

Напомним, что телеведущий Руслан Сеничкин, с кулинарией на ты, поделился оригинальным рецептом вкусного, по его словам, кулича.

 

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