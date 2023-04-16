Если все пошло не по плану: ТОП пасхальных вкусностей на скорую руку
Подготовка к Пасхе не менее важна, чем сам праздник, ведь от удачного приготовления стола со вкусняшками зависит ход Пасхи и настроение всей семьи.
Если что-то пошло не так, и ваш кулич не удался, не огорчайтесь. Ловите несколько отличных рецептов, на которые нужно всего 20 минут, а то и меньше. Удивите своих родных и друзей простыми, вкусными и к тому же полезными пасхальными десертами. Простые и вкусные рецепты по нашей подборке с Galvanized media.
Морковные кексы
Морковные кексы очень вкусны и полезны. Хотя десерт больше напоминает осень, его легко можно приготовить и ранней весной. Что для этого нужно?
Ингредиенты:
Для кексов:
- 1/2 стакана муки универсального назначения
- 3/4 стакана цельнозерновой муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 чайная ложка корицы 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 стакана растительного масла
- 1/4 стакана сахара
- 1/4 кленового сиропа
- 2 яйца
- 1/2 стакана измельченного ананаса (с соком)
- 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
- 1 1/2 стакана измельченной моркови
- 1/2 стакана измельченных грецких орехов.
Для глазури из сливочного сыра:
- 230 г сливочного сыра комнатной температуры
- 1/4 стакана простого 2% греческого йогурта
- 1/4 стакана кленового сиропа
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
Разогрейте духовку до 350 градусов.
Просейте вместе муку универсального назначения, цельнозерновую муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу, молотый мускатный орех, молотый имбирь и соль. Отложите в сторону.
Взбейте вместе растительное масло, сахар, кленовый сироп, яйца, измельченный ананас и ванильный экстракт в большой миске или миксере.
Добавьте сухие ингредиенты. Взбить вместе, пока сухие ингредиенты полностью не соединятся. Если есть комочки, ничего страшного!
Добавьте измельченную морковь и 1/2 стакана измельченных грецких орехов.
Выложите в формы для кексов — 14 форм для выпечки.
Выпекайте в духовке 25 минут или пока зубочистка не получится чистой.
Когда кексы выпекаются, приготовьте глазурь. Взбейте сливочный сыр, греческий йогурт, кленовый сироп и ванильный экстракт в течение 2 минут или пока не исчезнут комочки.
Уберите глазурь в холодильник на время, пока кексы полностью не остынут.
Лайфхак! Если вы хотите подать глазурь, но нет набора, просто наполните полиэтиленовый пакет для сэндвичей глазурью и закройте его. Отрежьте небольшой угол на дне пакета и сожмите глазурь до края.
Смажьте кексы глазурью и по желанию посыпьте еще измельченными грецкими орехами. И готово — приятного аппетита!
Шоколадный пудинг за 5 минут
Даже слово "пудинг" звучит вкусно, но приготовление этой вкусности по этому рецепту сделает его еще вкуснее, и для этого вам нужно не больше 5 минут. Поехали!
Ингредиенты:
- Сахар
- Какао
- Молоко
- Несколько других ингредиентов, которые, скорее всего, находятся под рукой.
Добавьте молоко (2% жира) в сухие ингредиенты. Поставьте на плиту и медленно помешивайте венчиком, чтобы сухие ингредиенты не слиплись на дне кастрюли. Смесь загустеет буквально через несколько минут.
Совет: Когда он начнет пузыриться, дайте ему постоять на плите примерно 30 секунд… Гуще не станет! Но при охлаждении хорошо загустеет!
Разлейте в хорошенькие чашечки и подавайте теплым или охлажденным.
Подавайте это с измельченным шоколадом, вишнями, малиной, взбитыми сливками или по своему вкусу. Приятного аппетита!
10-минутный ягодный тирамису.
Этот рецепт очень напоминает лето, и именно такой его вкус — теплый, сладковатый и солнечный. Ловите простой и быстрый рецепт.
Ингредиенты:
- 1/4 стакана густых сливок для взбивания
- 1 стакан сыра маскарпоне комнатной температуры
- ⅓ стакана сахара для сиропа
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 3/4 стакана воды
- 3/4 стакана сахара для творожной смеси.
- 1 чашка малины
- 1 чашка черники
- 2 стакана клубники, порезанной на четвертинки
- 1 упаковка печенья Boudoir/Savoiardi (при необходимости ищите без яиц), или любого другого по своему вкусу!
- Сахарная пудра для посыпки
- Поджаренный нарезанный миндаль и дополнительные ягоды для гарнира
Сначала приготовьте простой сироп, смешав воду и сахар в средней кастрюле. Когда сахар растворится, выключите огонь и добавьте все ягоды. Перемешайте ягоды с сиропом, чтобы образовался простой ягодный сироп.
Процедить ягоды от сиропа и отставить. Теперь самое время добавить черную смородину в ягодный сироп.
В большой миске с помощью ручного миксера или большого венчика взбейте сливки, сахар и ваниль до мягких пиков. Добавьте сыр маскарпоне и продолжайте сбивать до крепких пиков.
Замочите печенье в простом ягодном сиропе и положите в форму 8×8, чтобы сделать первый слой — вы можете поместить примерно 7 печенья в каждый слой. Не давайте им сильно пропитаться, поскольку они распадутся, достаточно лишь быстро окунуть их в сироп.
Выложите половину смеси взбитых сливок поверх первого слоя печенья, а затем уложите слой замоченных ягод. Повторите процедуру со вторым слоем печенья, кремовой смесью и ягодами.
Посыпьте верх тирамису сахарной пудрой и поджаренным миндалем.
Поставьте в холодильник примерно на 2-4 часа (в холодильнике оно становится еще лучше и является идеальным десертом наперед). Приятного аппетита!
Напомним, что телеведущий Руслан Сеничкин, с кулинарией на ты, поделился оригинальным рецептом вкусного, по его словам, кулича.