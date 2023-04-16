Якщо все пішло не за планом: ТОП великодніх смаколиків нашвидкуруч

Великодня паска. Фото: УНІАН

Підготовка до Пасхи не менш важлива, ніж саме свято, адже від вдалого приготування столу зі смаколиками залежить перебіг Великодня й настрій всієї родини.

Якщо щось пішло не так, і ваша паска не вдалася, не засмучуйтеся. Ловіть кілька чудових рецептів, на які потрібно лише 20 хвилин, а то й менше. Здивуйте своїх рідних та друзів простими, смачними й до того ж корисними великодніми десертами. Прості та смачні рецепти за нашою підбіркою з Galvanized media.

Читайте також:

Морквяні кекси

Морквяні кекси надзвичайно смачні й корисні. Хоч десерт більше нагадує осінь, однак його легко можна приготувати й ранньою весною. Що для цього потрібно?

Морквяні кекси. Фото: Eat this, not that / Кірстен Хікман

Інгрідієнти:

Для кексів:

1/2 склянки борошна універсального призначення

3/4 склянки цільнозернового борошна

1 чайна ложка розпушувача

1 чайна ложка харчової соди

1 чайна ложка кориці 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха

1/4 чайної ложки меленого імбиру

1/4 чайної ложки солі

1/2 склянки рослинної олії

1/4 склянки цукру

1/4 кленового сиропу

2 яйця

1/2 склянки подрібненого ананаса (з соком)

1/4 чайної ложки ванільного екстракту

1 1/2 склянки подрібненої моркви

1/2 склянки подрібнених волоських горіхів.

Для глазурі з вершкового сиру:

230 г вершкового сиру кімнатної температури

1/4 склянки простого 2% грецького йогурту

1/4 склянки кленового сиропу

1 чайна ложка ванільного екстракту

Розігрійте духовку до 350 градусів.

Просійте разом борошно універсального призначення, цільнозернове борошно, розпушувач, харчову соду, корицю, мелений мускатний горіх, мелений імбир і сіль. Відкладіть убік.

Збийте разом олію, цукор, кленовий сироп, яйця, подрібнений ананас і ванільний екстракт у великій мисці або міксері.

Додайте сухі інгредієнти. Збийте разом, поки сухі інгредієнти повністю не з’єднаються. Якщо є грудочки, нічого страшного!

Додайте подрібнену моркву та 1/2 склянки подрібнених волоських горіхів.

Викладіть у форми для кексів — 14 форм для випічки.

Випікайте в духовці 25 хвилин або поки зубочистка не вийде чистою.

Коли кекси випікаються, приготуйте глазур. Збийте вершковий сир, грецький йогурт, кленовий сироп і ванільний екстракт протягом 2 хвилин — або поки не зникнуть грудочки.

Приберіть глазур в холодильник на деякий час, поки кекси повністю не охолонуть.

Лайфхак! Якщо ви хочете подати глазур, але не маєте набору, просто наповніть поліетиленовий пакет для сендвічів глазур’ю та закрийте його. Відріжте невеликий кут на дні пакета і стисніть глазур до краю.

Намажте кекси глазур’ю і за бажанням посипте ще подрібненими волоськими горіхами. І готово — смакуйте!

Шоколадний пудинг за 5 хвилин

Навіть слово "пудинг" звучить смачно, але приготування цього смаколика за цим рецептом зробить його ще смачнішим, і для цього вам потрібно не більше 5 хвилин. Поїхали!

Шоколадний пудинг. Фото: Laughing Spatula

Інгрідієнти:

Цукор

Какао

Молоко

Кілька інших інгредієнтів, які, швидше за все, є під рукою.

Додайте молоко (2% жиру) до сухих інгредієнтів. Поставте на плиту та повільно помішуйте вінчиком, щоб сухі інгредієнти не злиплися на дні каструлі. Суміш загусне буквально за кілька хвилин.

Порада: Коли він почне пузиритися, дайте йому постояти на плиті приблизно 30 секунд… Густішим не стане! Але при охолодженні гарно загусне!

Розлийте у гарненькі чашечки та подавайте теплим або охолодженим.

Подавайте це з подрібненим шоколадом, вишнями, малиною, збитими вершками або на свій смак. Смачного!

10-хвилинний ягідний тирамісу

Цей рецепт дуже нагадує літо, і саме такий його смак — теплий, солодкавий і сонячний. Ловіть простий і швидкий рецепт.

Ягідне тирамісу. Фото: Bolder Baking

Інгрідієнти:

1/4 склянки густих вершків для збивання

1 склянка сиру маскарпоне кімнатної температури

⅓ склянки цукру для сиропу

1 чайна ложка ванільного екстракту

3/4 склянки води

3/4 склянки цукру для сирної суміші.

1 чашка малини

1 чашка чорниці

2 склянки полуниці, порізаної на четвертинки

1 упаковка печива Boudoir/Savoiardi (За потреби шукайте без яєць), або будь-якого іншого на свій смак!

Цукрова пудра для посипання

Підсмажений нарізаний мигдаль і додаткові ягоди для гарніру

Спочатку приготуйте простий сироп, змішавши воду та цукор у середній каструлі. Коли цукор розчиниться, вимкніть вогонь і додайте всі ягоди. Перемішайте ягоди з сиропом, щоб утворився простий ягідний сироп.

Процідити ягоди від сиропу і відставити. Тепер саме час додати чорної смородини в ягідний сироп.

У великій мисці за допомогою ручного міксера або великого віночка збийте вершки, цукор і ваніль до м’яких піків. Додайте сир маскарпоне і продовжуйте збивати до міцних піків.

Замочіть печиво в простому ягідному сиропі та покладіть у форму 8×8, щоб зробити перший шар — ви можете помістити приблизно 7 печива в кожен шар. Не давайте їм сильно просякнути, оскільки вони розпадуться, достатньо лише швидко занурити їх у сироп.

Викладіть половину суміші збитих вершків поверх першого шару печива, а потім покладіть шар замочених ягід. Повторіть процедуру з другим шаром жіночих пальчиків, кремовою сумішшю та ягодами.

Посипте верх тирамісу цукровою пудрою та підсмаженим мигдалем. Поставте в холодильник приблизно на 2-4 години (у холодильнику воно стає ще кращим і є ідеальним десертом наперед). Нехай смакує!

Нагадаємо, що телеведучий Руслан Сенічкін, який з кулінарією на ти, поділився оригінальним рецептом смачної, за його словами, паски.