Как приготовить вкусный шоколадный кекс – ингредиенты и способ

Готовим вкусный шоколадный кекс у себя дома: пальчики оближешь
Наверное, каждая хозяйка знает, как трудно иногда готовить тяжелые блюда, чтобы порадовать своих близких. Поэтому мы представляем вам пушистый шоколадный кекс, который можно приготовить за короткий промежуток времени и маленькие деньги.
Рецепт от редакции "Новини.LIVE"
Как приготовить шоколадный кекс?
Чтобы сделать вкусное блюдо, необходимо знать, какие продукты питания нужно иметь дома или купить в магазине.
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусный и воздушный десерт к чаю, нужно взять:
- четыре яйца;
- щепотку соли;
- 130 мл подсолнечного масла;
- 150 г обыкновенного йогурта;
- три столовых ложки какао–порошка;
- 180 г муки;
- 15 г разрыхлителя для теста;
- 200 мл сливок;
- 100 г черного шоколада.
Далее нужно понимать, как правильно готовить тесто для шоколадного кекса к чаю.
Способ приготовления
Берем какую–то емкость, куда влезет тесто, туда разбиваем яйца и засыпаем их сахарным песком. Затем добавляем соль и смешиваем миксером, добавляя в него масла. В эту смесь добавляем обычный йогурт и продолжаем тщательно смешивать.
К этому высыпаем какао–порошок, муку и разрыхлитель для теста – все это хорошо смешиваем. Получившуюся смесь переливаем в форму и ставим в духовку, которая была нагрета до 180 градусов, на 40 минут.
Пока готовится тесто, берем маленькую кастрюльку и выливаем туда сливки, затем добавляем измельченный шоколад и варим до тех пор, пока шоколад не растанет. Готовое тесто прокалываем деревянной шпажкой и переливаем туда сливочную смесь, немного ее оставив.
Переворачиваем готовый кекс вверх дном и поливаем его остатками смеси.
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