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Готовим вкусный шоколадный кекс у себя дома: пальчики оближешь

13 мая 2023 08:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить вкусный шоколадный кекс – ингредиенты и способ
Вкусный шоколадный кекс в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Наверное, каждая хозяйка знает, как трудно иногда готовить тяжелые блюда, чтобы порадовать своих близких. Поэтому мы представляем вам пушистый шоколадный кекс, который можно приготовить за короткий промежуток времени и маленькие деньги.

Рецепт от редакции "Новини.LIVE"

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Как приготовить шоколадный кекс?

Чтобы сделать вкусное блюдо, необходимо знать, какие продукты питания нужно иметь дома или купить в магазине.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и воздушный десерт к чаю, нужно взять:

  • четыре яйца;
  • щепотку соли;
  • 130 мл подсолнечного масла;
  • 150 г обыкновенного йогурта;
  • три столовых ложки какао–порошка;
  • 180 г муки;
  • 15 г разрыхлителя для теста;
  • 200 мл сливок;
  • 100 г черного шоколада.

Далее нужно понимать, как правильно готовить тесто для шоколадного кекса к чаю.

Шоколадный кекс
Смесь для теста на шоколадный кекс. Фото: google.com

Способ приготовления

Берем какую–то емкость, куда влезет тесто, туда разбиваем яйца и засыпаем их сахарным песком. Затем добавляем соль и смешиваем миксером, добавляя в него масла. В эту смесь добавляем обычный йогурт и продолжаем тщательно смешивать.

К этому высыпаем какао–порошок, муку и разрыхлитель для теста – все это хорошо смешиваем. Получившуюся смесь переливаем в форму и ставим в духовку, которая была нагрета до 180 градусов, на 40 минут.

шоколадный кекс
Вкусный и ароматный шоколадный кекс. Фото: Pinterest

Пока готовится тесто, берем маленькую кастрюльку и выливаем туда сливки, затем добавляем измельченный шоколад и варим до тех пор, пока шоколад не растанет. Готовое тесто прокалываем деревянной шпажкой и переливаем туда сливочную смесь, немного ее оставив.

Переворачиваем готовый кекс вверх дном и поливаем его остатками смеси.

Напомним, мы писали о том, как можно приготовить вкусную пиццу на сковороде за десять минут.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусный чизкейк с лимоном и кофейным ликером.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусные суши с грибами и овощами.

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