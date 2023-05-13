Как приготовить вкусный шоколадный кекс – ингредиенты и способ

Вкусный шоколадный кекс в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Наверное, каждая хозяйка знает, как трудно иногда готовить тяжелые блюда, чтобы порадовать своих близких. Поэтому мы представляем вам пушистый шоколадный кекс, который можно приготовить за короткий промежуток времени и маленькие деньги.

Рецепт от редакции "Новини.LIVE"

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Как приготовить шоколадный кекс?

Чтобы сделать вкусное блюдо, необходимо знать, какие продукты питания нужно иметь дома или купить в магазине.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусный и воздушный десерт к чаю, нужно взять:

четыре яйца;

щепотку соли;

130 мл подсолнечного масла;

150 г обыкновенного йогурта;

три столовых ложки какао–порошка;

180 г муки;

15 г разрыхлителя для теста;

200 мл сливок;

100 г черного шоколада.

Далее нужно понимать, как правильно готовить тесто для шоколадного кекса к чаю.

Смесь для теста на шоколадный кекс. Фото: google.com

Способ приготовления

Берем какую–то емкость, куда влезет тесто, туда разбиваем яйца и засыпаем их сахарным песком. Затем добавляем соль и смешиваем миксером, добавляя в него масла. В эту смесь добавляем обычный йогурт и продолжаем тщательно смешивать.

К этому высыпаем какао–порошок, муку и разрыхлитель для теста – все это хорошо смешиваем. Получившуюся смесь переливаем в форму и ставим в духовку, которая была нагрета до 180 градусов, на 40 минут.

Вкусный и ароматный шоколадный кекс. Фото: Pinterest

Пока готовится тесто, берем маленькую кастрюльку и выливаем туда сливки, затем добавляем измельченный шоколад и варим до тех пор, пока шоколад не растанет. Готовое тесто прокалываем деревянной шпажкой и переливаем туда сливочную смесь, немного ее оставив.

Переворачиваем готовый кекс вверх дном и поливаем его остатками смеси.

Напомним, мы писали о том, как можно приготовить вкусную пиццу на сковороде за десять минут.

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