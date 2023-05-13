Як приготувати смачний шоколадний кекс – інгредієнти та спосіб

Смачний шоколадний кекс в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Напевно кожна господиня знає, як важко іноді готувати важкі страви, щоб порадувати своїх близьких. Тому ми представляємо вам пухнастий шоколадний кекс, який можна приготувати за короткий проміжок часу та за маленькі гроші.

Рецепт від редакції "Новини.LIVE"

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Щоб зробити смачну страву, необхідно знати, які продукти харчування потрібно мати вдома або купити в магазині.

Інгредієнти

Щоб приготувати смачний та повітряний десерт до чаю, потрібно взяти:

чотири яйця;

щіпку солі;

130 мл соняшникової олії;

150 г звичайного йогурту;

три столові ложки какао–порошку;

180 г борошна;

15 г розпушувача для тіста;

200 мл вершків;

100 г темного шоколаду.

Далі потрібно розуміти, як правильно готувати тісто для шоколадного кексу до чаю.

Суміш для тіста на шоколадний кекс. Фото: google.com

Спосіб приготування

Беремо якусь ємність, куди влізе тісто, туди розбиваємо яйця та засипаємо їх цукровим піском. Потім додаємо сіль та змішуємо міксером, додаючи туди олії. У цю суміш додаємо звичайний йогурт та продовжуємо все це ретельно змішувати.

До цього висипаємо какао–порошок, борошно та розпушувач для тіста – все це добре змішуємо. Отриману суміш переливаємо у форму та ставимо у духовку, яка була нагріта до 180 градусів, на 40 хвилин.

Смачний та духм'яний шоколадний кекс. Фото: Pinterest

Поки готується тісто, беремо маленьку каструльку та виливаємо туди вершки, потім додаємо подрібнений шоколад та варимо до тих пір, поки шоколад не розтане. Готове тісто проколюємо дерев’яною шпажкою та переливаємо туди вершкову суміш, трохи її залишивши.

Перевертаємо готовий кекс догори дном та поливаємо його залишками суміші.

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