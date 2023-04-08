Борщ с жареным картофелем — рецепт любимого блюда Кузьмы Скрябина

Это блюдо больше всего нравилось легендарному музыканту

Легендарный украинский музыкант Кузьма Скрябин имел очень хорошие и теплые отношения со своей мамой. В детстве он обожал мамины блюда, одно из любимых было борщ с жареным картофелем.

Украинский телеведущий Руслан Сеничкин показал, как приготовить блюдо, которое обожал Кузьма. Рецепт довольно прост, однако имеет необыкновенный вкус.

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Как готовить борщ с жареным картофелем — рецепт

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

свекла — 3 шт.;

мука — 1 ст.л.;

молоко — 500 мл;

сметана — 200 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 5 шт.;

уксус — 2 ст.л.;

чеснок — 3 зубка;

зелень и специи по своему вкусу.

Готовим любимый борщ Кузьмы с жареным картофелем пошагово:

1. Ставим на огонь воду. Свеклу нарезаем красивой соломкой, 3 зубчика чеснока измельчаем ножом, а лук — нарезаем кольцами.

2. В воду кипящую воду следует добавить нарезанную соломкой свеклу и лавровый лист.

3. Чтобы борщ не потерял яркий цвет, сразу добавьте 2 ст. л. уксуса.

4. Далее в отдельной миске смешайте сметану, молоко и 1 ст. л. муки.

5. Получившуюся молочную смесь добавьте к свекле.

6. Далее к борщу следует добавить чеснок, чтобы он приобрел аппетитный аромат.

7. Пока борщ готовится, необходимо поджарить картошку. Ее можно порезать по своему усмотрению.

8. Когда картофель подрумянится, добавьте нарезанный кольцами лук и 100 г жирной сметаны. Тушить блюдо необходимо 5-7 мин.

Борщ с жареным картофелем готов. Однако есть особые правила, как его есть: стоит смаковать картофель и одновременно запивать его борщом.

Возможно, такое интересное гастрономическое открытие позволит немного погрузиться в детство гениального музыканта Кузьмы Скрябина.

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