Борщ зі смаженою картоплею — рецепт улюбленої страви Кузьми Скрябіна

Ця страва найбільше смакувала легендарному музиканту

Легендарний український музикант Кузьма Скрябін мав дуже гарні й теплі стосунки зі своєю мамою. В дитинстві він обожнював матусині страви, одна з улюблених була борщ зі смаженою картоплею.

Український телеведучий Руслан Сенічкін показав, як приготувати страву, що обожнював Кузіма. Рецепт доволі простий, проте має надзвичайний смак.

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Як готувати борщ зі смаженою картоплею — рецепт

Вам знадобляться наступні інгредієнти:

буряк — 3 шт.;

борошно — 1 ст.л.;

молоко — 500 мл;

сметана — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 5 шт.;

оцет — 2 ст.л.;

часник — 3 зубки;

зелень та спеції на свій смак.

Готуємо улюблений борщ Кузьми зі смаженою картоплею покроково:

1. Ставимо на вогонь воду. Буряк нарізаємо красивою соломкою, 3 зубчики часнику подрібнюємо ножем, а цибулю — нарізаємо кільцями.

2. У воду киплячу воду слід додати нарізаний соломкою буряк та лавровий лист.

3. Щоб борщ не втратив яскравого кольору, одразу додайте 2 ст. л. оцту.

4. Далі в окремій мисці змішайте сметану, молоко та 1 ст. л. борошна.

5. Отриману молочну суміш додайте до буряка.

6. Далі до борщу слід додати часник, щоб він набув апетитного аромату.

7. Поки борщ готується, необхідно підсмажити картоплю. Її можна порізати на свій розсуд.

8. Коли картопля підрум'яниться, додайте нарізану кільцями цибулю та 100 г жирної сметани. Тушкувати страву необхідно 5-7 хв.

Борщ зі смаженою картоплею готовий. Проте є особливі правила, як його їсти: варто смакувати картоплю й одночасно запивати її борщем.

Можливо, таке цікаве гастрономічне відкриття дозволить трішки зануритися у дитинство геніального музиканта Кузьми Скрябіна.

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