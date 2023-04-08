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Борщ, який надихав Скрябіна: як приготувати улюблену страву легендарного музиканта

8 квітня 2023 09:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Борщ зі смаженою картоплею — рецепт улюбленої страви Кузьми Скрябіна
Ця страва найбільше смакувала легендарному музиканту
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Легендарний український музикант Кузьма Скрябін мав дуже гарні й теплі стосунки зі своєю мамою. В дитинстві він обожнював матусині страви, одна з улюблених була борщ зі смаженою картоплею. 

Український телеведучий Руслан Сенічкін показав, як приготувати страву, що обожнював Кузіма. Рецепт доволі простий, проте має надзвичайний смак. 

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Як готувати борщ зі смаженою картоплею — рецепт 

Вам знадобляться наступні інгредієнти: 

  • буряк — 3 шт.;
  • борошно — 1 ст.л.;
  • молоко — 500 мл;
  • сметана — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 5 шт.;
  • оцет — 2 ст.л.;
  • часник — 3 зубки;
  • зелень та спеції на свій смак. 

Як готувати борщ зі смаженою картоплею — рецепт

Готуємо улюблений борщ Кузьми зі смаженою картоплею покроково: 

1. Ставимо на вогонь воду. Буряк нарізаємо красивою соломкою, 3 зубчики часнику подрібнюємо ножем, а цибулю — нарізаємо кільцями. 

2. У воду киплячу воду слід додати нарізаний соломкою буряк та лавровий лист.

3. Щоб борщ не втратив яскравого кольору, одразу додайте 2 ст. л. оцту.

4. Далі в окремій мисці змішайте сметану, молоко та 1 ст. л. борошна.

5. Отриману молочну суміш додайте до буряка.

6. Далі до борщу слід додати часник, щоб він набув апетитного аромату. 

7. Поки борщ готується, необхідно підсмажити картоплю. Її можна порізати на свій розсуд. 

8. Коли картопля підрум'яниться, додайте нарізану кільцями цибулю та 100 г жирної сметани. Тушкувати страву необхідно 5-7 хв.

Борщ зі смаженою картоплею готовий. Проте є особливі правила, як його їсти: варто смакувати картоплю й одночасно запивати її борщем.

Можливо, таке цікаве гастрономічне відкриття дозволить трішки зануритися у дитинство геніального музиканта Кузьми Скрябіна.

Борщ зі смаженою картоплею — рецепт улюбленої страви Кузьми Скрябіна

Нагадаємо, ми писали, як приготувати одеській пісний борщ зі смаженими карасями, який любив Тарас Шевченко. 

Раніше ми писали про рецепт унікальної стародавньої української страви шпундри, яким поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. За інгредієнтами вона нагадує усім звичний борщ. Проте є свої смакові особливості, які неодмінно здивують. 

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