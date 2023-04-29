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5 блюд быстрого приготовления, полезных для мозга

29 апреля 2023 08:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
5 блюд быстрого приготовления, полезных для мозга
Шоколадный мусс полезен для мозга. Фото — Pixabay.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Мозг потребляет 20% от ресурсов, которые наш организм получает из пищевых продуктов. Впрочем, даже этого недостаточно, ведь для полноценного функционирования нашему "процессору" нужно еще много полезных веществ: витамин К, бета-каротин, омега-3, витамин Е, флавоноиды и многое другое. Представляем вашему вниманию 5 рецептов блюд содержащих продукты, полезные для мозга.

1. Омлет из брокколи. Брокколи содержит витамин К, который укрепляет мозг и снижает риск деменции. Разогрейте сковороду, положите нарезанную брокколи и вбейте несколько яиц, а потом полейте смесь оливковым маслом и размешайте. Добавьте соль, специи и перец и жарьте до готовности.

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2. Салат с темной зеленью и лососем. Лосось содержит жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье мозга и улучшают память. Чтобы приготовить полезное для мозга блюдо из рыбы, положите на тарелку смесь листовой зелени — шпината или базилика, выложите сверху жареный или печеный лосось, сыр Фета, кусочки грецкого ореха и несколько капель оливкового масла.

Тыквенный суп
Тыквенный суп – источник бета-каротина. Фото — Wikimedia Commons

3. Суп из тыквы. Тыква содержит большое количество бета-каротина, который улучшает концентрацию. Пеките тыкву в духовке при 180 градусах Цельсия в течение 30-40 минут пока она не станет мягкой, а затем разогрейте сковороду, смажьте ее оливковым маслом, добавьте нарезанный лук и морковь и жарьте, пока овощи не станут мягкими. Положите в кастрюлю запеченную тыкву, овощной бульон и соль и перец по вкусу. Проварите до готовности и подавайте.

4. Омлет с лососем и шпинатом. Шпинат содержит витамин Е, который помогает улучшить кровообращение и снижает риск заболеть деменцией. Разбейте на сковороду несколько яиц вместе с молоком, добавьте оливковое масло по своему вкусу, а также нарезанный лосось и шпинат. Приправьте солью и перцем и жарьте до готовности.

Омлет с лососем и шпинатом
Омлет с лососем и шпинатом. Фото — Pixabay

5. Темный шоколадный мусс. Темный шоколад содержит флавоноиды, улучшающие кровообращение в мозге. Растопите темный шоколад на водяной бане и добавьте туда яичные белки и сахар по вкусу. Поместите в холодильник на несколько часов. Подавайте в прохладном виде.

Если вы включите эти блюда в свой рацион, они непременно помогут вам улучшить здоровье мозга.

Питание должно быть полезным не только для первого из главных ресурсов в нашем организме – мозга, но и для второго из них – для сердца. Здесь можно почитать о блюдах, богатых полезным для сердца калием.

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