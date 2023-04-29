5 страв швидкого приготування, корисних для мозку
Мозок споживає п’яту частину від ресурсів, які наш організм отримує із харчових продуктів. Втім, навіть цього недостатньо, адже для повноцінного функціонування нашому "процесору" потрібно ще багато корисних речовин: вітамін К, бета-каротин, омега-3, вітамін Е, флавоноїди та багато іншого. До вашої уваги — 5 рецептів страв, що містять продукти, корисні для мозку.
1. Омлет з броколі. Броколі містить вітамін К, який зміцнює мозок та знижує ризик розвитку деменції. Розігрійте сковороду, покладіть нарізану броколі та вбийте кілька яєць, влийте оливкову олію за смаком і розмішайте. Додайте сіль, спеції та перець і смажте до готовності.
2. Салат з темною зеленню та лососем. Лосось містить жирні кислоти, які допомагають підтримувати здоров'я мозку та поліпшують пам'ять. Щоб приготувати корисну для мозку страву із риби покладіть на тарілку суміш листової зелені — шпинату або базиліку, викладіть зверху печений або смажений лосось, сир Фета, шматочки волоського горіха та кілька крапель оливкової олії.
3. Суп з гарбуза. Гарбуз містить велику кількість бета-каротину, покращує концентрацію. Печіть гарбуз у духовці при 180 градусах Цельсія протягом 30-40 хвилин поки він не стане м'яким, а потім розігрійте сковорідку змажте її оливковою олією, додайте нарізані цибулю та моркву і смажте доти, доки овочі не стануть м'якими. Покладіть у каструлю запечений гарбуз, овочевий бульйон та сіль і перець на смак. Проваріть до готовності та подавайте.
4. Омлет з лососем та шпинатом. Шпинат містить вітамін Е, який допомагає покращити кровообіг та знижує ризик захворіти на деменцію. Розбийте на сковорідку кілька яєць разом з молоком, додайте оливкову олію до свого смаку, а також — нарізаний лосось та шпинат. Приправте сіллю та перцем і смажте до готовності.
5. Темний шоколадний мус. Темний шоколад містить флавоноїди, які покращують кровообіг в мозку. Розтопіть темний шоколад на водяній бані та додайте туди яєчні білки та цукор до свого смаку. Помістіть у холодильник на декілька годин. Подавайте в холодному вигляді.
Якщо ви включите ці страви у свій раціон вони неодмінно стануть допоможуть покращити здоров'я мозку.
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