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5 страв швидкого приготування, корисних для мозку

29 квітня 2023 08:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
5 страв швидкого приготування, корисних для мозку
Шоколадний мус корисний для мозку. Фото — Pixabay.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Мозок споживає п’яту частину від ресурсів, які наш організм отримує із харчових продуктів. Втім, навіть цього недостатньо, адже для повноцінного функціонування нашому "процесору" потрібно ще багато корисних речовин: вітамін К, бета-каротин, омега-3, вітамін Е, флавоноїди та багато іншого. До вашої уваги — 5 рецептів страв, що містять продукти, корисні для мозку.  

1. Омлет з броколі. Броколі містить вітамін К, який зміцнює мозок та знижує ризик розвитку деменції. Розігрійте сковороду, покладіть нарізану броколі та вбийте кілька яєць, влийте оливкову олію за смаком і розмішайте. Додайте сіль, спеції та перець і смажте до готовності.

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2. Салат з темною зеленню та лососем. Лосось містить жирні кислоти, які допомагають підтримувати здоров'я мозку та поліпшують пам'ять. Щоб приготувати корисну для мозку страву із риби покладіть на тарілку суміш листової зелені — шпинату або базиліку, викладіть зверху печений або смажений лосось, сир Фета, шматочки волоського горіха та кілька крапель оливкової олії.

Гарбузовий суп
Гарбузовий суп — джерело бета-каротину. Фото — Wikimedia Commons

3. Суп з гарбуза. Гарбуз містить велику кількість бета-каротину, покращує концентрацію. Печіть гарбуз у духовці при 180 градусах Цельсія протягом 30-40 хвилин поки він не стане м'яким, а потім розігрійте сковорідку змажте її оливковою олією, додайте нарізані цибулю та моркву і смажте доти, доки овочі не стануть м'якими. Покладіть у каструлю запечений гарбуз, овочевий бульйон та сіль і перець на смак. Проваріть до готовності та подавайте.

4. Омлет з лососем та шпинатом. Шпинат містить вітамін Е, який допомагає покращити кровообіг та знижує ризик захворіти на деменцію. Розбийте на сковорідку кілька яєць разом з молоком, додайте оливкову олію до свого смаку, а також — нарізаний лосось та шпинат. Приправте сіллю та перцем і смажте до готовності.

Омлет з лососем і шпинатом
Омлет з лососем і шпинатом. Фото — Pixabay

5. Темний шоколадний мус. Темний шоколад містить флавоноїди, які покращують кровообіг в мозку. Розтопіть темний шоколад на водяній бані та додайте туди яєчні білки та цукор до свого смаку.  Помістіть у холодильник на декілька годин. Подавайте в холодному вигляді.
Якщо ви включите ці страви у свій раціон вони неодмінно стануть допоможуть покращити здоров'я мозку. 

Харчування має бути корисним не лише для першого з головних ресурсів у нашому організмі — мозку, але і для другого з них — для серця. Тут можна почитати про страви, багаті на корисний для серця калій.

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