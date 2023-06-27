Укрпочта совместно с ГУР МО Украины выпустила лимитированную серию одежды

"Тотальное шумопогашение" — Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерчу для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.

Об этом сообщает Marie Claire.

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Отмечается, что технология проходила в тотальной секретности. Однако некоторая информация стала известна широким массам.

К примеру, стало известно, что главным "лицом" футболки KOSHARA GUNTER стал пушистый агент, более известный как кот Буданова, перепрыгивающий через собственное имя. Команда Укрпочты задохнулась известным украинским котиком, живущим в Главном управлении разведки и "бавовною" в России.

Укрпочта совместно с ГУР МО Украины выпустила лимитированную серию одежды. Фото: Marie Claire

Также в коллекции можно найти и эксклюзивную футболку с принтом "Лягушачье озеро".

Укрпочта совместно с ГУР МО Украины выпустила лимитированную серию одежды. Фото: Marie Claire

Кроме этого, в линейке мерчу представлена термобутылка "Буденные прогнозы". Такой аксессуар разработан для каждого знака зодиака и содержит свой прогноз, построенный на популярных фразах Кирилла Буданова.

Укрпочта совместно с ГУР МО Украины выпустила лимитированную серию одежды. Фото: Marie Claire

Также еще одним аксессуаром является стильный шопер "Торба". Изготовлен из черной саржи.

Укрпочта совместно с ГУР МО Украины выпустила лимитированную серию одежды. Фото: Marie Claire

Вещи были разработаны и выпущены в продажу по Укрпочте специально к новой почтовой марке "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". Официальный ввод почтовой марки запланирован на 30 июня - в день освобождения острова Змеиный.

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.