Укрпошта спільно з ГУР МО України випустила лімітовану серію одягу

"Тотальне шумопогашення" — Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.

Про це повідомляє Marie Claire.

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Зазначається, що розробка відбувалась в тотальній секретності. Однак деяка інформація стала відома на широкі маси.

Наприклад, стало відомо, що головним "обличчям" футболки KOSHARA GUNTER став пухнастий агент, більш відомий як кіт Буданова, який перестрибує через власне ім’я. Команда Укрпошти задихнулась відомим українським котиком, який живе у Головному управлінні розвідки та "бавовною" в Росії.

Укрпошта спільно з ГУР МО України випустила лімітовану серію одягу. Фото: Marie Claire

Також у колекції можна знайти і ексклюзивну футболку з принтом "Жабʼяче озеро".

Укрпошта спільно з ГУР МО України випустила лімітовану серію одягу. Фото: Marie Claire

Окрім цього в лінійці мерчу представлена термопляшка "Буденні прогнози". Такий аксесуар розроблений для кожного знаку зодіаку та містить свій прогноз, побудований на популярних фразах Кирила Буданова.

Укрпошта спільно з ГУР МО України випустила лімітовану серію одягу. Фото: Marie Claire

Також ще одним аксесуаром є стильний шопер "Торба". Виготовлена з чорної саржі.

Укрпошта спільно з ГУР МО України випустила лімітовану серію одягу. Фото: Marie Claire

Речі були розроблені та випущені в продаж Укрпоштою спеціально до нової поштової марки "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". Офіційне введення поштової марки заплановане на 30 червня — у день звільнення острова Зміїний.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік.