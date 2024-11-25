Булавка на одежде — как она защищает и что символизирует

Булавка. Фото: Pixabay

Булавка — это не только полезный предмет, но и мощный оберег, если верить народным приметам. Считается, что если носить ее на своей одежде, то она защищает от сглаза, негативной энергии и злых намерений.

Сайт Новини.LIVE разобрался в этом и выяснил, что материал не имеет значения — будь то золото или обычная сталь, оберег будет одинаково эффективным в борьбе с негативом.

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Как зарядить булавку для защиты

Чтобы булавка выполняла свою защитную функцию, ее необходимо правильно подготовить.

Промойте булавку водой. Можно сделать это под проточной водой, чтобы избавиться от любой отрицательной энергии. Используйте соль. Положите булавку в банку с солью на несколько часов. Зарядите энергией Луны. В ночь полной Луны разместите булавку на подоконнике.

На утро заряженная булавка готова к использованию. Ее следует прикрепить на внутреннюю сторону одежды головкой вниз.

Булавку на одежду следует крепить правильно. Фото: скриншот видео

Почему стоит носить булавку

По народным верованиям, булавка является универсальным средством защиты. Она не только отводит зло, но и работает как щит против дурных мыслей или недоброжелательных взглядов.

Итак, если вы хотите чувствовать себя увереннее и обезопасить свое энергетическое поле, стоит попробовать этот простой, но эффективный оберег.

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