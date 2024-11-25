Булавка на одежде — как она защищает и что символизирует

Зачем булавка на одежде — больше, чем просто украшение
Булавка — это не только полезный предмет, но и мощный оберег, если верить народным приметам. Считается, что если носить ее на своей одежде, то она защищает от сглаза, негативной энергии и злых намерений.
Сайт Новини.LIVE разобрался в этом и выяснил, что материал не имеет значения — будь то золото или обычная сталь, оберег будет одинаково эффективным в борьбе с негативом.
Как зарядить булавку для защиты
Чтобы булавка выполняла свою защитную функцию, ее необходимо правильно подготовить.
- Промойте булавку водой. Можно сделать это под проточной водой, чтобы избавиться от любой отрицательной энергии.
- Используйте соль. Положите булавку в банку с солью на несколько часов.
- Зарядите энергией Луны. В ночь полной Луны разместите булавку на подоконнике.
На утро заряженная булавка готова к использованию. Ее следует прикрепить на внутреннюю сторону одежды головкой вниз.
Почему стоит носить булавку
По народным верованиям, булавка является универсальным средством защиты. Она не только отводит зло, но и работает как щит против дурных мыслей или недоброжелательных взглядов.
Итак, если вы хотите чувствовать себя увереннее и обезопасить свое энергетическое поле, стоит попробовать этот простой, но эффективный оберег.
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