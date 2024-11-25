Шпилька на одязі — як вона захищає і що символізує

Шпилька. Фото: Pixabay

Шпилька — це не лише корисний предмет, але й потужний оберіг, якщо вірити народним прикметам. Вважається, що якщо носити її на своєму одязі, то вона захищає від пристріту, негативної енергії та злих намірів. Її сила криється у металі, з якого вона виготовлена.

Сайт Новини.LIVE розібрався в цьому і вияснив, що матеріал не має значення — хай то золото чи звичайна сталь, оберіг буде однаково ефективним у боротьбі з негативом.

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Як зарядити шпильку для захисту

Щоб шпилька виконувала свою захисну функцію, її необхідно правильно підготувати. Процес нескладний і потребує лише кількох простих дій:

Промийте шпильку водою. Можна зробити це під проточною водою, щоб позбутися будь-якої негативної енергії. Використовуйте сіль. Покладіть шпильку в банку з сіллю на кілька годин. Сіль вважається природним абсорбентом негативу, тож вона очистить амулет. Зарядіть енергією Місяця. У ніч повного Місяця розмістіть шпильку на підвіконні. Місячне світло наповнить її силою для захисту.

На ранок заряджена шпилька готова до використання. Її слід прикріпити на внутрішню сторону одягу головкою вниз. Такий розташований оберіг ефективно захищатиме від пристріту, негативу та пліток.

Шпильку на одяг варто кріпити правильно. Фото: скриншот відео

Чому варто носити шпильку

За народними віруваннями, шпилька є універсальним засобом захисту. Вона не лише відводить зло, але й працює як щит проти поганих думок чи недоброзичливих поглядів. Її магічна сила допомагає зберегти гармонію в житті, навіть якщо навколо панує негатив.

Тож якщо ви хочете відчувати себе впевненіше та убезпечити своє енергетичне поле, варто спробувати цей простий, але ефективний оберіг.

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