Куда исчезает второй носок: как найти пропажу и не ходить в разных

5 лайфхаков для тех, кому надоело ходить в разных носках. Фото: УНИАН

Проблема таинственного исчезновения второго носка известна практически каждому. Куда она исчезает и как удержать носки вместе?

На эти вопросы попыталось ответить издание "Телеграф".

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Журнал собрал несколько советов:

Не отпускать в "свободное плавание".

Чтобы не потерять носки во время стирки, следует складывать их в чехол для деликатного белья. Во-первых, так вы избежите оставления носков на стенках барабана стиральной машины. А во-вторых, сборка по парам для сушки будет значительно проще.

Не разводите пары.

Привыкните скреплять пары носков шпилькой. Так они не потеряются друг от друга, ни в шкафу, ни внутри стиральной машины. Если шпильки не подходят, замените их на классические деревянные прищепки.

Все "по полочкам".

Необходимо приобрести любой базовый органайзер с небольшими отделениями. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и складывайте каждую пару в отдельный карманчик.

Радикальный способ.

Купите одинаковые носки. Если в вашем гардеробе есть 10 пар одинаковых носков, проблема с потерянными парами уже не будет вас беспокоить.

Храните "правильно".

Этот лайфхак заключается в хранении носков правильно. Не разбрасывайте их дома, а складывайте вместе и храните сразу после стирки в одном месте. Так вы не забудете о носках и скорее найдете нужную пару.

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