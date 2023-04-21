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Куда исчезает второй носок: как найти пропажу и не ходить в разных

21 апреля 2023 06:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Куда исчезает второй носок: как найти пропажу и не ходить в разных
5 лайфхаков для тех, кому надоело ходить в разных носках. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Проблема таинственного исчезновения второго носка известна практически каждому. Куда она исчезает и как удержать носки вместе?

На эти вопросы попыталось ответить издание "Телеграф".

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Журнал собрал несколько советов:

  • Не отпускать в "свободное плавание".

Чтобы не потерять носки во время стирки, следует складывать их в чехол для деликатного белья. Во-первых, так вы избежите оставления носков на стенках барабана стиральной машины. А во-вторых, сборка по парам для сушки будет значительно проще.

  • Не разводите пары.

Привыкните скреплять пары носков шпилькой. Так они не потеряются друг от друга, ни в шкафу, ни внутри стиральной машины. Если шпильки не подходят, замените их на классические деревянные прищепки. 

  • Все "по полочкам".

Необходимо приобрести любой базовый органайзер с небольшими отделениями. Повесьте его с внутренней стороны дверцы шкафа и складывайте каждую пару в отдельный карманчик.

  • Радикальный способ.

Купите одинаковые носки. Если в вашем гардеробе есть 10 пар одинаковых носков, проблема с потерянными парами уже не будет вас беспокоить.

  • Храните "правильно".

Этот лайфхак заключается в хранении носков правильно. Не разбрасывайте их дома, а складывайте вместе и храните сразу после стирки в одном месте. Так вы не забудете о носках и скорее найдете нужную пару.

Напомним, медики рассказали о рекомендациях, которые важно соблюдать при выборе обуви для работы. Практические советы помогут чувствовать себя уверенно и комфортно и не беспокоиться о проблемах со стопами и спиной.

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