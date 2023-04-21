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Куди зникає друга шкарпетка: як знайти згубу і не ходити в різних

21 квітня 2023 06:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Куди зникає друга шкарпетка: як знайти згубу і не ходити в різних
5 лайфхаків для тих, кому набридло ходити в різних шкарпетках. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Проблема таємничого зникнення другої шкарпетки відома практично кожному. Куди вона зникає і як втримати шкарпетки разом? 

На ці питання намагалося відповісти видання "Телеграф".

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Журнал зібрав кілька порад: 

  • Не відпускати у "вільне плавання"

Щоб не загубити шкарпетки під час прання, варто складати їх у чохол для делікатної білизни. По-перше, так ви уникнете залишення шкарпеток на стінках барабана пральної машини. А по-друге, складання за парами для сушіння буде значно простіше.

  • Не розлучайте пари.

Звикніть скріплювати пари шкарпеток шпилькою. Так вони не загубляться одна від одної, ні в шафі, ні всередині пральної машини. Якщо шпильки не підходять, замініть їх на класичні дерев'яні прищіпки.

  • Все "по поличках".

Потрібно придбати будь-який базовий органайзер з невеликими відділеннями. Повісьте його з внутрішньої сторони дверцят шафи та складайте кожну пару в окрему кишеньку.

  • Радикальний метод.

Купуйте однакові шкарпетки. Якщо у вашому гардеробі є 10 пар однакових шкарпеток, проблема зі загубленими парами вже не буде вас турбувати. 

  • Зберігайте "правильно".

Цей лайфхак полягає у зберіганні шкарпеток правильно. Не розкидуйте їх по будинку, а складайте разом і зберігайте відразу після прання в одному місці. Так ви не забудете про шкарпетки та швидше знайдете потрібну пару.

Нагадаємо, медики розповіли про рекомендації, яких важливо дотримуватись при виборі взуття для роботи. Практичні поради допоможуть почуватися впевнено та комфортно і не турбуватися про проблеми зі стопами та спиною.

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