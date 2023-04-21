Куди зникає друга шкарпетка: як знайти згубу і не ходити в різних

5 лайфхаків для тих, кому набридло ходити в різних шкарпетках. Фото: УНІАН

Проблема таємничого зникнення другої шкарпетки відома практично кожному. Куди вона зникає і як втримати шкарпетки разом?

На ці питання намагалося відповісти видання "Телеграф".

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Не відпускати у "вільне плавання"

Щоб не загубити шкарпетки під час прання, варто складати їх у чохол для делікатної білизни. По-перше, так ви уникнете залишення шкарпеток на стінках барабана пральної машини. А по-друге, складання за парами для сушіння буде значно простіше.

Не розлучайте пари.

Звикніть скріплювати пари шкарпеток шпилькою. Так вони не загубляться одна від одної, ні в шафі, ні всередині пральної машини. Якщо шпильки не підходять, замініть їх на класичні дерев'яні прищіпки.

Все "по поличках".

Потрібно придбати будь-який базовий органайзер з невеликими відділеннями. Повісьте його з внутрішньої сторони дверцят шафи та складайте кожну пару в окрему кишеньку.

Радикальний метод.

Купуйте однакові шкарпетки. Якщо у вашому гардеробі є 10 пар однакових шкарпеток, проблема зі загубленими парами вже не буде вас турбувати.

Зберігайте "правильно".

Цей лайфхак полягає у зберіганні шкарпеток правильно. Не розкидуйте їх по будинку, а складайте разом і зберігайте відразу після прання в одному місці. Так ви не забудете про шкарпетки та швидше знайдете потрібну пару.

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