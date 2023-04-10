Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время пасхальной службы: что не так с принцессой
Жена принца Уильяма в этом году решила рискнуть и добавить в свой образ новые акценты.
Впервые за многие годы она нарушила королевский дресс-код, пишет Hello.
Принцесса Уэльская Кэтрин посетила праздничную службу на Пасху в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Она появилась там в сопровождении мужа, принца Уильяма и всех троих детей, включая четырехлетнего принца Луи, которого вела за руку.
Наибольшее внимание публики привлек маникюр супруги будущего короля. Кэтрин, позволявшая максимум бледно-розовый лак, а чаще всего просто предпочитавшая ногти без лака, пришла в церковь с красным маникюром, цвет которого британский Vogue обозначил как "жизнерадостный красный".
Согласно королевскому этикету, накладные или ярко окрашенные ногти не подходят для публичных выступлений. Кейт знает это правило, но решила рискнуть.
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