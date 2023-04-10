Кейт Міддлтон порушила королівський протокол під час великодньої служби: що не так з принцесою
Дружина принца Вільяма цього року вирішила ризикнути і додати у свій образ нові акценти.
Вперше за багато років вона порушила королівський дрес-код, пише Hello.
Принцеса Уельська Кетрін відвідала святкову службу на Великдень у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Вона з'явилася там у супроводі чоловіка, принца Вільяма, та всіх трьох дітей, включно з чотирирічним принцем Луї, якого вела за руку.
Найбільше увагу публіки привернув манікюр дружини майбутнього короля. Кетрін, яка дозволяла максимум блідо-рожевий лак, а найчастіше просто надавала перевагу нігтям без лаку, прийшла до церкви з червоним манікюром, колір якого британський Vogue позначив як "життєрадісний червоний".
Згідно з королівським етикетом, накладні або яскраво забарвлені нігті не підходять для публічних виступів. Кейт знає це правило, проте вирішила ризикнути.
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