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Кейт Міддлтон порушила королівський протокол під час великодньої служби: що не так з принцесою

10 квітня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кейт Міддлтон. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Дружина принца Вільяма цього року вирішила ризикнути і додати у свій образ нові акценти.

Вперше за багато років вона порушила королівський дрес-код, пише Hello.

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Принцеса Уельська Кетрін відвідала святкову службу на Великдень у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.  Вона з'явилася там у супроводі чоловіка, принца Вільяма, та всіх трьох дітей, включно з чотирирічним принцем Луї, якого вела за руку.

Родина Уельсів. Фото: Getty

Найбільше увагу публіки привернув манікюр дружини майбутнього короля. Кетрін, яка дозволяла максимум блідо-рожевий лак, а найчастіше просто надавала перевагу нігтям без лаку, прийшла до церкви з червоним манікюром, колір якого британський Vogue позначив як "життєрадісний червоний".

Принцеса Уельська здивувала червоним манікюром. Фото: Getty

Згідно з королівським етикетом, накладні або яскраво забарвлені нігті не підходять для публічних виступів. Кейт знає це правило, проте вирішила ризикнути.

Принцеса Уельська здивувала червоним манікюром. Фото: Getty

Novyny LIVE писали, Сассекські, скоріше за все, не приїдуть на коронацію Чарльза ІІІ 6 травня. Принцу  Гаррі та Меган Маркл встановили дедлайн з відповіддю на офіційне запрошення — не пізніше 3 квітня. Очевидно, Сассекські відповіли, але Букінгемський палац продовжує тримати інтригу.

 

 

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