Кейт Міддлтон порушила королівський протокол під час великодньої служби: що не так з принцесою

Кейт Міддлтон. Фото: google.com

Дружина принца Вільяма цього року вирішила ризикнути і додати у свій образ нові акценти.

Вперше за багато років вона порушила королівський дрес-код, пише Hello.

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Родина Уельсів. Фото: Getty

Найбільше увагу публіки привернув манікюр дружини майбутнього короля. Кетрін, яка дозволяла максимум блідо-рожевий лак, а найчастіше просто надавала перевагу нігтям без лаку, прийшла до церкви з червоним манікюром, колір якого британський Vogue позначив як "життєрадісний червоний".

Принцеса Уельська здивувала червоним манікюром. Фото: Getty

Згідно з королівським етикетом, накладні або яскраво забарвлені нігті не підходять для публічних виступів. Кейт знає це правило, проте вирішила ризикнути.

Принцеса Уельська здивувала червоним манікюром. Фото: Getty

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