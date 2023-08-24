Бренд H&M возвращается в Украину

Модные новинки от H&M скоро снова в Украине. Фото: hmgroup.com

H&M Group планирует вернуться в Украину. Магазины бренда постепенно возобновят работу уже с ноября текущего года.

Об этом говорится в официальном заявлении бренда на официальном сайте.

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Фото: https://www.facebook.com/hmtheus/

"После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов. Мы будем продолжать поддерживать наших коллег, чтобы возобновить деятельность лучшим и безопасным способом и снова пригласить наших клиентов в магазины", — говорится в заявлении.

Информация о возобновлении работы будет доступна позже. В прошлом году компания H&M покинула рынки России и Беларуси.

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