Бренд H&M возвращается в Украину
H&M Group планирует вернуться в Украину. Магазины бренда постепенно возобновят работу уже с ноября текущего года.
Об этом говорится в официальном заявлении бренда на официальном сайте.
Шведский бренд одежды H&M покинул рынок Украины после начала полномасштабного вторжения России. Теперь марка снова готовит открытие магазинов.
"После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов. Мы будем продолжать поддерживать наших коллег, чтобы возобновить деятельность лучшим и безопасным способом и снова пригласить наших клиентов в магазины", — говорится в заявлении.
Информация о возобновлении работы будет доступна позже. В прошлом году компания H&M покинула рынки России и Беларуси.
Ранее путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившей покинуть рынок РФ.
Напомним, Жизель Бюндхен и Адриана Лима вернулись в Victoria's Secret.