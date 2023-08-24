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Бренд H&M возвращается в Украину

24 августа 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бренд H&amp;M возвращается в Украину
Модные новинки от H&M скоро снова в Украине. Фото: hmgroup.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

H&M Group планирует вернуться в Украину. Магазины бренда постепенно возобновят работу уже с ноября текущего года.

Об этом говорится в официальном заявлении бренда на официальном сайте.

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Фото: https://www.facebook.com/hmtheus/

"После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов. Мы будем продолжать поддерживать наших коллег, чтобы возобновить деятельность лучшим и безопасным способом и снова пригласить наших клиентов в магазины", — говорится в заявлении.

Информация о возобновлении работы будет доступна позже. В прошлом году компания H&M покинула рынки России и Беларуси.

Ранее путинист Тимати решил выкупить сеть пиццерий, решившей покинуть рынок РФ.

Напомним, Жизель Бюндхен и Адриана Лима вернулись в Victoria's Secret.

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