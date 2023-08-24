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Бренд H&M повертається в Україну

24 серпня 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бренд H&M повертається в Україну
Модні новинки від H&M скоро знову в Україні. Фото: hmgroup.com
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

H&M Group планує повернутися в Україну. Магазини бренду поступово відновлять роботу вже з листопада поточного року.

Про це йдеться в офіційній заяві бренду на офіційному сайті.

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Фото: https://www.facebook.com/hmtheus/

"Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів. Ми продовжуватимемо підтримувати наших колег, щоб відновити діяльність у найкращий і найбезпечніший спосіб і знову запросити наших клієнтів до магазинів", — йдеться у заяві.

Інформація щодо відновлення роботи буде доступна пізніше. Минулого року компанія H&M пішла ринки Росії та Білорусі.

Раніше путініст Тіматі вирішив викупити мережу піцерій, яка вирішила покинути ринок РФ.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен та Адріана Ліма повернулися до Victoria’s Secret.

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