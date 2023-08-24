Бренд H&M повертається в Україну
H&M Group планує повернутися в Україну. Магазини бренду поступово відновлять роботу вже з листопада поточного року.
Про це йдеться в офіційній заяві бренду на офіційному сайті.
Шведський бренд одягу H&M пішов ринок України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тепер марка знову готує відкриття магазинів.
"Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів. Ми продовжуватимемо підтримувати наших колег, щоб відновити діяльність у найкращий і найбезпечніший спосіб і знову запросити наших клієнтів до магазинів", — йдеться у заяві.
Інформація щодо відновлення роботи буде доступна пізніше. Минулого року компанія H&M пішла ринки Росії та Білорусі.
Раніше путініст Тіматі вирішив викупити мережу піцерій, яка вирішила покинути ринок РФ.
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