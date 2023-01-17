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Две мощные магнитные бури вот-вот накроют Землю: когда ждать и как не подорвать здоровье

17 января 2023 19:16
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда магнитные бури в январе — даты мощных ударов и влияние на здоровье
Мощные магнитные бури в январе могут отрицательно повлиять на самочувствие
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сотрудники солнечных лабораторий ежедневно наблюдают за самой главной звездой Солнечной системы, ведь в дни повышенной солнечной активности на Земле могут возникать магнитные бури. Большинство таких геоштормов обладают умеренной силой и почти не влияют на нашу планету, однако некоторые бури могут ухудшать самочувствие людей и даже влиять на технику.

В январе следует ожидать две мощные магнитные бури, которые могут сказаться на здоровье метеозависимых людей. Когда ожидать сильнейших магнитных колебаний спрогнозировали специалисты Meteoagent.

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Что такое магнитные бури и почему они возникают

Специалисты называют магнитными бурями колебания геомагнитного поля Земли, происходящие из-за потоков солнечного ветра. Причина возникновения геомагнитных бурь — эхо взрывов, вспышек на Солнце, долетающих до Земли. Магнитные бури могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Кстати, влияние магнитных бурь можно увидеть своими глазами в виде северного сияния. Заряженные частицы способны проникать в атмосферу на магнитных полюсах, там они взаимодействуют с атомами атмосферы и создают красочное свечение.

Что такое магнитные бури и почему они возникают

Даты мощных магнитных бурь в январе

Геомагнитную обстановку в январе можно назвать относительно спокойной. Однако уже в ближайшие дни состоится два мощных геошторма.

По словам специалистов, начало первого серьезного геомагнитного колебания следует ожидать 18 января. Штормовая активность этого дня будет средней, ее влияние будут испытывать метеозависимые люди.

19 января магнитная буря достигнет своего пика. Это будет самый трудный день с высокой штормовой активностью пятого уровня.

20 января геошторм продолжится и будет еще влиять на самочувствие, но ближе к вечеру начнет ослабевать.

Перевести дыхание удастся в следующие два дня. Еще одна короткая, но сильная буря пятого уровня накроет Землю 23 января.

Далее к концу месяца геомагнитное состояние будет спокойным.

Дать мощных магнитных бурь в январе

Как влияет магнитная буря на человека

Как объясняют специалисты, наша планета имеет очень мощное магнитное поле. Под его действие подпадает практически все, что находится на поверхности планеты и даже за ее пределами. В том числе и все живые существа. Поскольку мы живем в этом поле с рождения, организм его практически не чувствует. Но иногда в результате воздействия на планету Солнца мощность ее магнитного поля резко повышается.

Тело человека имеет более 5 млн рецепторов, испытывающих уровень напряжения магнитного поля, хотя мы об этом и не догадываемся. Магнитные всплески влияют на эти рецепторные окончания и вызывают чувство дискомфорта, депрессии, почти физической перегрузки, ощущается небольшое недомогание, головные боли, общая слабость, сонливость и трудности с концентрацией

Особенно тяжело переживают магнитные бурые люди с хроническими болезнями. Им нужно тщательно готовиться к этому природному явлению. Следует ограничить нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Кроме того, в дни сильных магнитных бурь могут быть перебои в работе электротехники, интернета, мобильной связи.

Как влияет магнитная буря на человека

Также в дни магнитных бурь люди могут испытывать следующие симптомы:

  • головокружение;
  • скачки артериального давления;
  • нарушение ритма сердца;
  • повышенная утомляемость;
  • апатия;
  • депрессивные настроения;
  • резкие перепады настроения;
  • повышенная тревожность;
  • агрессивность;
  • раздражительность;
  • повышенная сонливость;
  • бессонница;
  • общие проблемы с засыпанием и пробуждением;
  • тошнота;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • ломота в костях и суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боли в местах старых вывихов и переломов.

Как влияет магнитная буря на человека

Как уберечь себя в дни магнитных бурь

Медики обычно рекомендуют еще за несколько дней до магнитной бури уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Чтобы геоштормы прошли незаметно для вашего здоровья необходимо:

  • соблюдать нормальный режим дня;
  • полноценно высыпаться (спать не менее 7-8 часов);
  • регулярно и правильно питаться;
  • отказаться от фастфуда, жирной и соленой пищи;
  • включить в рацион больше овощей;
  • не злоупотреблять кофеином;
  • исключить алкоголь;
  • употреблять достаточное количество воды;
  • ежедневно прогуливаться на свежем воздухе;
  • заниматься физическими упражнениями;
  • получать приятные эмоции.

 

Напомним, мы писали, как избавиться от постоянного ощущения усталости и сонливости с помощью трех простых шагов.

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