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Магнітні бурі у січні 2023: Землю тричі накриє сильний шторм

2 січня 2023 19:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у січні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати
Найсильніший геошторм пройде в середині місяця
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі можуть стати однією з причин поганого самопочуття. У дні геошторму можливі головні болі, слабкість, апатія та сонливість. Особливо у метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Тому краще знати, коли чекати небезпечних дат

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на січень 2023.

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Розклад магнітних бур на січень 2023

Цього місяця буде три затяжних геомагнітних коливань.  

Перша серйозна магнітна буря почнеться на початку місяця. Вже третього січня слід очікувати високий сплеск сонячної активності. Він буде відчутним й 4 січня. 

Найсильніша магнітна буря відбудеться майже в середині місяця. 18 січня розпочнеться штор середньої активності, а вже 19 і 20 пройде сильна магнітна буря, яка позначиться на самопочутті та здоров'ї. 

Далі буде два дні на відпочинок і знову, 23 січня, сильне геомагнітне коливання. 

Розклад магнітних бур на січень 2023

В перший місяць року графік магнітних бур виглядає так:

  • 1 січня — низька штормова активність;
  • 2 січня — низька штормова активність;
  • 3 січня — висока штормова активність;
  • 4 січня — середня штормова активність;
  • 5 січня — низька штормова активність;
  • 6 січня — низька штормова активність;
  • 7 січня — низька штормова активність;
  • 8 січня — низька штормова активність;
  • 9 січня — низька штормова активність;
  • 10 січня — низька штормова активність;
  • 11 січня — низька штормова активність;
  • 12 січня — низька штормова активність;
  • 13 січня — низька штормова активність;
  • 14 січня — низька штормова активність;
  • 15 січня — низька штормова активність;
  • 16 січня — низька штормова активність;
  • 17 січня — низька штормова активність;
  • 18 січня — середня штормова активність;
  • 19 січня — висока штормова активність;
  • 20 січня — висока штормова активність;
  • 21 січня — низька штормова активність;
  • 22 січня — низька штормова активність;
  • 23 січня — висока штормова активність;
  • 24 січня — низька штормова активність;
  • 25 січня — низька штормова активність;
  • 26 січня — низька штормова активність;
  • 27 січня — низька штормова активність;
  • 28 січня — низька штормова активність;
  • 29 січня — низька штормова активність;
  • 30 січня — низька штормова активність;
  • 31 січня — низька штормова активність.

Магнітні бурі в січні — як впливають на людину

Магнітні бурі в січні — як впливають на людину

У дні магнітних коливань навіть невеликої сили погіршення самопочуття можуть спостерігати люди похилого віку, із хронічними захворюваннями, метеозалежні та вагітні.

Як відзначають експерти, тією чи іншою мірою більшість людей метеозалежні. Але ступінь виразності та характер цієї залежності здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Час розвитку реакції також варіює: у когось вона починає розвиватися на 1–2-й день бурі, у когось — у її пік, у деяких через певний час після бурі.

Найчастіше бувають такі неприємні симптоми:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • дратівливість;
  • агресія;
  • депресивні настрої;
  • апатія;
  • підвищення тривожності;
  • стрибки тиску;
  • порушення серцевого ритму;
  • сонливість;
  • безсоння;
  • біль у суглобах;
  • ломота у тілі;
  • слабкість;
  • порушення концентрації;
  • загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі в січні — як впливають на людину

Магнітні бурі у січні 2023 — як уберегтися та зменшити вплив на організм

До магнітних бур треба готуватися заздалегідь. Медики рекомендують, знаючи дату майбутнього геошторму краще за 4-5 днів знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Бажано не вступати в конфлікти та дотримуватись нормального режиму дня.

Людям із хронічними захворюваннями варто акуратніше розподіляти своє навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Вплив магнітних бур — які симптоми можуть виникати

Магнітні бурі впливають на в'язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск.

Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень. Тому особам із серцево-судинними захворюваннями та схильністю до них слід пам'ятати про це та вдаватися до профілактичних заходів напередодні бур, а також завжди мати під рукою необхідні лікарські засоби.

Зменшити вплив магнітних коливань також можна дотримуючись здорового харчування:

  • виключіть з раціону надто солону, гостру та жирну їжу;
  • уникайте фастфуду та переїдання;
  • не варто їсти багато солодкого, слід дотримуватись норми;
  • вживати менше кофеїновмісних напоїв;
  • виключити алкоголь;
  • пити достатню кількість води.

Збадьоритися вранці допоможе контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі та зарядка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, почитати книгу.

 

Нагадаємо, ми писали, коли настане повня і молодик у січні 2023 року, а також як ці періоди відобразяться на житті. Які дні можуть негативно вплинути на життя, а які будуть найвдалішими. 

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