Магнитные бури в январе 2023 — когда ждать самые опасные даты

Магнитные бури в январе 2023 года: Землю трижды накроет сильный шторм
Магнитные бури могут стать одной из причин плохого самочувствия. В дни геошторма возможны головные боли, слабость, апатия и сонливость. Особенно у метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому лучше знать, когда ждать опасных дат.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на январь 2023 года.
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Расписание магнитных бурь на январь 2023
В этом месяце будет три затяжных геомагнитных колебаний.
Первая серьезная магнитная буря начнется в начале месяца. Уже третьего января следует ожидать высокий всплеск солнечной активности. Он будет ощутим и 4 января.
Самая сильная магнитная буря произойдет почти в середине месяца. 18 января начнется штор средней активности, а уже 19 и 20 пройдет сильная магнитная буря, которая отразится на самочувствии и здоровье.
Два дня удастся отдохнуть и снова, 23 января, сильное геомагнитное колебание.
В первый месяц года график магнитных бурь выглядит так:
- 1 января — низкая штормовая активность;
- 2 января — низкая штормовая активность;
- 3 января — высокая штормовая активность;
- 4 января — средняя штормовая активность;
- 5 января — низкая штормовая активность;
- 6 января — низкая штормовая активность;
- 7 января — низкая штормовая активность;
- 8 января — низкая штормовая активность;
- 9 января — низкая штормовая активность;
- 10 января — низкая штормовая активность;
- 11 января — низкая штормовая активность;
- 12 января — низкая штормовая активность;
- 13 января — низкая штормовая активность;
- 14 января — низкая штормовая активность;
- 15 января — низкая штормовая активность;
- 16 января — низкая штормовая активность;
- 17 января — низкая штормовая активность;
- 18 января — средняя штормовая активность;
- 19 января — высокая штормовая активность;
- 20 января — высокая штормовая активность;
- 21 января — низкая штормовая активность;
- 22 января — низкая штормовая активность;
- 23 января — высокая штормовая активность;
- 24 января — низкая штормовая активность;
- 25 января — низкая штормовая активность;
- 26 января — низкая штормовая активность;
- 27 января — низкая штормовая активность;
- 28 января — низкая штормовая активность;
- 29 января — низкая штормовая активность;
- 30 января — низкая штормовая активность;
- 31 января — низкая штормовая активность.
Магнитные бури в январе — как влияют на человека
В дни магнитных колебаний даже небольшой силы ухудшения самочувствия могут наблюдать пожилые люди, с хроническими заболеваниями, метеозависимые и беременные.
Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1–2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.
Чаще бывают такие неприятные симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- раздражительность;
- агрессия;
- депрессивные настроения;
- апатия;
- повышение тревожности;
- скачки давления;
- нарушение сердечного ритма;
- сонливость;
- бессонница;
- боль в суставах;
- ломота в теле;
- слабость;
- нарушение концентрации;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в январе 2023 — как уберечься и уменьшить влияние на организм
К магнитным бурям нужно готовиться заранее. Медики рекомендуют, зная дату будущего геошторма, лучше за 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.
Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.
Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.
Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:
- исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;
- избегайте фастфуда и переедания;
- не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;
- употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;
- исключить алкоголь;
- пить достаточное количество воды.
Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером стоит за 2 часа до отхода ко сну принять ванную, почитать книгу.
Напомним, мы писали, когда наступит полнолуние и новолуние в январе 2023 года, а также как эти периоды отразятся на жизни. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.