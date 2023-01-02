Магнитные бури в январе 2023 — когда ждать самые опасные даты

Сильнейший геошторм пройдет в середине месяца

Магнитные бури могут стать одной из причин плохого самочувствия. В дни геошторма возможны головные боли, слабость, апатия и сонливость. Особенно у метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому лучше знать, когда ждать опасных дат.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на январь 2023 года.

Расписание магнитных бурь на январь 2023

В этом месяце будет три затяжных геомагнитных колебаний.

Первая серьезная магнитная буря начнется в начале месяца. Уже третьего января следует ожидать высокий всплеск солнечной активности. Он будет ощутим и 4 января.

Самая сильная магнитная буря произойдет почти в середине месяца. 18 января начнется штор средней активности, а уже 19 и 20 пройдет сильная магнитная буря, которая отразится на самочувствии и здоровье.

Два дня удастся отдохнуть и снова, 23 января, сильное геомагнитное колебание.

В первый месяц года график магнитных бурь выглядит так:

1 января — низкая штормовая активность;

2 января — низкая штормовая активность;

3 января — высокая штормовая активность;

4 января — средняя штормовая активность;

5 января — низкая штормовая активность;

6 января — низкая штормовая активность;

7 января — низкая штормовая активность;

8 января — низкая штормовая активность;

9 января — низкая штормовая активность;

10 января — низкая штормовая активность;

11 января — низкая штормовая активность;

12 января — низкая штормовая активность;

13 января — низкая штормовая активность;

14 января — низкая штормовая активность;

15 января — низкая штормовая активность;

16 января — низкая штормовая активность;

17 января — низкая штормовая активность;

18 января — средняя штормовая активность;

19 января — высокая штормовая активность;

20 января — высокая штормовая активность;

21 января — низкая штормовая активность;

22 января — низкая штормовая активность;

23 января — высокая штормовая активность;

24 января — низкая штормовая активность;

25 января — низкая штормовая активность;

26 января — низкая штормовая активность;

27 января — низкая штормовая активность;

28 января — низкая штормовая активность;

29 января — низкая штормовая активность;

30 января — низкая штормовая активность;

31 января — низкая штормовая активность.

Магнитные бури в январе — как влияют на человека

В дни магнитных колебаний даже небольшой силы ухудшения самочувствия могут наблюдать пожилые люди, с хроническими заболеваниями, метеозависимые и беременные.

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1–2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Чаще бывают такие неприятные симптомы:

головная боль;

головокружение;

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

апатия;

повышение тревожности;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

сонливость;

бессонница;

боль в суставах;

ломота в теле;

слабость;

нарушение концентрации;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в январе 2023 — как уберечься и уменьшить влияние на организм

К магнитным бурям нужно готовиться заранее. Медики рекомендуют, зная дату будущего геошторма, лучше за 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:

исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;

избегайте фастфуда и переедания;

не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;

употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;

исключить алкоголь;

пить достаточное количество воды.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером стоит за 2 часа до отхода ко сну принять ванную, почитать книгу.

Напомним, мы писали, когда наступит полнолуние и новолуние в январе 2023 года, а также как эти периоды отразятся на жизни. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.