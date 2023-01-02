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Магнитные бури в январе 2023 года: Землю трижды накроет сильный шторм

2 января 2023 19:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в январе 2023 — когда ждать самые опасные даты
Сильнейший геошторм пройдет в середине месяца
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури могут стать одной из причин плохого самочувствия. В дни геошторма возможны головные боли, слабость, апатия и сонливость. Особенно у метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Поэтому лучше знать, когда ждать опасных дат.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на январь 2023 года.

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Расписание магнитных бурь на январь 2023

В этом месяце будет три затяжных геомагнитных колебаний.

Первая серьезная магнитная буря начнется в начале месяца. Уже третьего января следует ожидать высокий всплеск солнечной активности. Он будет ощутим и 4 января.

Самая сильная магнитная буря произойдет почти в середине месяца. 18 января начнется штор средней активности, а уже 19 и 20 пройдет сильная магнитная буря, которая отразится на самочувствии и здоровье.

Два дня удастся отдохнуть и снова, 23 января, сильное геомагнитное колебание.

Расписание магнитных бурь на январь 2023 г.

В первый месяц года график магнитных бурь выглядит так:

  • 1 января — низкая штормовая активность;
  • 2 января — низкая штормовая активность;
  • 3 января — высокая штормовая активность;
  • 4 января — средняя штормовая активность;
  • 5 января — низкая штормовая активность;
  • 6 января — низкая штормовая активность;
  • 7 января — низкая штормовая активность;
  • 8 января — низкая штормовая активность;
  • 9 января — низкая штормовая активность;
  • 10 января — низкая штормовая активность;
  • 11 января — низкая штормовая активность;
  • 12 января — низкая штормовая активность;
  • 13 января — низкая штормовая активность;
  • 14 января — низкая штормовая активность;
  • 15 января — низкая штормовая активность;
  • 16 января — низкая штормовая активность;
  • 17 января — низкая штормовая активность;
  • 18 января — средняя штормовая активность;
  • 19 января — высокая штормовая активность;
  • 20 января — высокая штормовая активность;
  • 21 января — низкая штормовая активность;
  • 22 января — низкая штормовая активность;
  • 23 января — высокая штормовая активность;
  • 24 января — низкая штормовая активность;
  • 25 января — низкая штормовая активность;
  • 26 января — низкая штормовая активность;
  • 27 января — низкая штормовая активность;
  • 28 января — низкая штормовая активность;
  • 29 января — низкая штормовая активность;
  • 30 января — низкая штормовая активность;
  • 31 января — низкая штормовая активность.

Магнитные бури в январе - как влияют на человека

Магнитные бури в январе — как влияют на человека

В дни магнитных колебаний даже небольшой силы ухудшения самочувствия могут наблюдать пожилые люди, с хроническими заболеваниями, метеозависимые и беременные.

Как отмечают эксперты, в той или иной степени большинство людей метеозависимы. Но степень выраженности и характер этой зависимости в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Время развития реакции также варьирует: у кого она начинает развиваться на 1–2-й день бури, у кого — в ее пик, у некоторых через некоторое время после бури.

Чаще бывают такие неприятные симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • раздражительность;
  • агрессия;
  • депрессивные настроения;
  • апатия;
  • повышение тревожности;
  • скачки давления;
  • нарушение сердечного ритма;
  • сонливость;
  • бессонница;
  • боль в суставах;
  • ломота в теле;
  • слабость;
  • нарушение концентрации;
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в январе — как влияют на человека

Магнитные бури в январе 2023 — как уберечься и уменьшить влияние на организм

К магнитным бурям нужно готовиться заранее. Медики рекомендуют, зная дату будущего геошторма, лучше за 4-5 дней снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Людям с хроническими заболеваниями следует более аккуратно распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Воздействие магнитных бурь - какие симптомы могут возникать

Магнитные бури влияют на вязкость крови, повышая ее. Как следствие, увеличивается склонность к образованию тромбов, снижается газообмен организма, развивается гипоксия тканей, повышается артериальное давление.

Увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень. Поэтому лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ним следует помнить об этом и прибегать к профилактическим мерам накануне бурь, а также всегда иметь под рукой необходимые лекарственные средства.

Уменьшить влияние магнитных колебаний также можно придерживаясь здорового питания:

  • исключите из рациона слишком соленую, острую и жирную пищу;
  • избегайте фастфуда и переедания;
  • не стоит есть много сладкого, следует соблюдать норму;
  • употреблять меньше кофеинсодержащих напитков;
  • исключить алкоголь;
  • пить достаточное количество воды.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе и зарядка. Вечером стоит за 2 часа до отхода ко сну принять ванную, почитать книгу.

 

Напомним, мы писали, когда наступит полнолуние и новолуние в январе 2023 года, а также как эти периоды отразятся на жизни. Какие дни могут отрицательно повлиять на жизнь, а какие будут самыми удачными.

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