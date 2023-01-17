Коли магнітні бурі в січні — дати потужних ударів та вплив на здоров'я

Потужні магнітні бурі в січні можуть негативно вплинути на самопочуття

Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за найголовнішою зіркою Сонячної системи, адже у дні підвищеної сонячної активності на Землі можуть виникати магнітні бурі. Більшість таких геоштормів мають помірну силу та майже не впливають на нашу планету, проте деякі бурі можуть погіршувати самопочуття людей та навіть впливати на техніку.

У січні слід очікувати дві потужні магнітні бурі, які можуть позначитися на здоров'ї метеозалежних людей. Коли очікувати найсильніші магнітні коливання спрогнозували спеціалісти Meteoagent.

Що таке магнітні бурі та чому вони виникають

Спеціалісти називають магнітними бурями коливання геомагнітного поля Землі, які відбуваються через потоки сонячного вітру. Причина виникнення геомагнітних бур — відлуння вибухів, спалахів на Сонці, які долітають до Землі. Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до кількох діб.

До речі, вплив магнітних бур можна побачити на власні очі у вигляді північного сяйва. Заряджені частинки здатні проникати в атмосферу на магнітних полюсах там вони взаємодіють з атомами атмосфери й створюють барвисте світіння.

Дати потужних магнітних бур у січні

Геомагнітний стан у січні можна назвати відносно спокійним. Проте вже найближчими днями відбудеться два потужних геошторми.

За словами спеціалістів, початок першого серйозного геомагнітного коливання слід очікувати 18 січня. Штормова активність цього дня буде середньої, її вплив відчуватимуть метеозалежні люди.

19 січня магнітна буря досягне свого піку. Це буде найважчий день з високою штормовою активністю п'ятого рівня.

20 січня геошторм продовжиться та ще впливатиме на самопочуття, але ближче до вечора почне слабшати.

Перевести подих вдасться в наступні два дні. А ще одна коротка, але сильна буря п'ятого рівня накриє Землю 23 січня.

Далі до кінця місяця геомагнітний стан буде спокійним.

Як впливає магнітна буря на людину

Як пояснюють фахівці, наша планета має надзвичайно потужне магнітне поле. Під його дію підпадає практично все, що перебуває на поверхні планети та навіть за її межами. У тому числі й всі живі істоти. Оскільки ми живемо в цьому полі від народження, організм його практично не відчуває. Але інколи в результаті впливу на планету Сонця, потужність її магнітного поля різко підвищується.

Тіло людини має понад 5 млн рецепторів, що відчувають рівень напруги магнітного поля, хоча ми про це й не здогадуємося. Магнітні сплески впливають на ці рецепторні закінчення і викликають відчуття дискомфорту, депресії, майже фізичного перевантаження, відчувається невелике нездужання, головний біль, загальна слабкість, сонливість і труднощі з концентрацією

Особливо важко переживають магнітні бурі люди з хронічними хворобами. Їм потрібно ретельно готуватися до цього природного явища. Варто обмежити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Крім того, у дні сильних магнітних бур можуть бути перебої в роботі електротехніки, інтернету, мобільного зв'язку.

Також у дні магнітних бур люди можуть відчувати наступні симптоми:

запаморочення;

стрибки артеріального тиску;

порушення ритму серця;

підвищена стомлюваність;

апатія;

депресивні настрої;

різкі перепади настрою;

підвищена тривожність;

агресивність;

дратівливість;

підвищена сонливість;

безсоння;

загальні проблеми із засипанням та пробудженням;

нудота;

проблеми зі шлунково-кишковим трактом;

ломота в кістках та суглобах;

загострення хронічних захворювань;

біль у місцях старих вивихів та переломів.

Як вберегти себе в дні магнітних бур

Медики зазвичай рекомендують ще за кілька днів до магнітної бурі зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Щоб геошторми пройшли непомітно для вашого здоров'я необхідно:

дотримуватися нормального режиму дня;

повноцінно висипатися (спати не менше 7-8 годин);

регулярно та правильно харчуватися;

відмовитися від фастфуду, жирної та солоної їжі;

включити в раціон більше овочів;

не зловживати кофеїном;

виключити алкоголь;

вживати достатню кількість води;

щоденно прогулюватися на свіжому повітрі;

займатися фізичними вправами;

отримувати приємні емоції.

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