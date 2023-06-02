Какой праздник отмечается второго июня – история, запреты и народные приметы

Изображение святого мученика Фалалея. Фото иллюстративное: Pinterest

Второго июня верующие в церкви чтят память мученика Фалалея, который очень уважал Иисуса Христа. Мы рассказываем, что это за день в церковном календаре, что категорически запрещается делать, а также какие существуют народные приметы и традиции.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о Дне памяти мученика Фалалея второго июня.

Читайте также:

Что известно о втором июне?

История праздника?

Мученик Фалалей появился на свет в семье воеводы в Ливане. В молодом возрасте Фалалей изучал врачебное дело, а сам был христианином, поэтому людей, приходивших к нему на консультацию, он лечил совершенно бесплатно.

Из–за этого его захватили язычники, которые привели его к правителю Малой Азии и императору. Он, в свою очередь, пытался заставить Фалалея отказаться от Иисуса Христа, но он отказался. Из–за этого его долгое время пытали, после чего отрубили голову.

Святой мученик Фалалей. Фото иллюстративное: Pinterest

Запреты этого дня

Предки верили, что в этот день нельзя было рассказывать о хорошем сне, приснившемся второго июня, потому что он так не сбудется. В этот день нельзя было лечить зубы, ведь это лечение не поможет, а только испортит все.

Также предки верили, что второго июня нельзя употреблять рыбку и блюда, сделанные из рыбы.

Блюдо из рыбы, которое предки запрещали употреблять 2 июня. Фото: Pexels

Народные приметы и традиции

Наши предки в этот день смотрели на погоду за окном и определяли, о чем она свидетельствовала. Так, например, если на елке есть большое количество шишек, лягушки громко квакают и солнце сходит под облачную погоду, урожай огурцов будет щедрым. Если утром трава покрыта росой, это означало, что на следующий день за окном будет холодно.

Также предки верили, что частое ныряние уток или образование пчелами большого роя означало дожди, а если пчелы летают поодиночке, значит надо ожидать ясной погоды за окном. Если на улице идет ливень, это означало, что через полгода следует ожидать сильный снегопад.

Напомним, мы писали о том, какие важные праздники будут отмечать украинцы в июне 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие даты в 2023 году наиболее опасны для бракосочетаний.

Также мы сообщали о том, что будет с Днем защитников и защитниц после смены церковных календарей.