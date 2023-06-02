Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Друге червня в церкві: історія цього дня, головні заборони, прикмети та традиції arrow

Друге червня в церкві: історія цього дня, головні заборони, прикмети та традиції

2 червня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке свято відзначається другого червня – історія, заборони та народні прикмети
Зображення святого мученика Фалалея. Фото ілюстративне: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Другого червня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Фалалея, який дуже поважав Ісуса Христа. Ми розповідаємо, що це за день в церковному календарі, що категорично забороняється робити, а також які існують народні прикмети та традиції.

Новини.LIVE розповідає, що треба знати про День пам’яті мученика Фалалея другого червня.

Читайте також:

Що відомо про друге червня?

Історія свята?

Мученик Фалалей з’явився на світ в родині воєводи в Лівані. У молодому віці Фалалей вивчав лікарську справу, а сам був християнином, тому людей, які до нього приходили на консультацію, він лікував абсолютно безкоштовно.

Через це його захопили язичники, які привели його до правителя Малої Азії та імператора. Той, в свою чергу, намагався змусити Фалалея відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Через це його довгий час катували, після чого відрубали голову.

Мученик Фалалей
Святий мученик Фалалей. Фото ілюстративне: Pinterest

Заборони цього дня

Предки вірили, що в цей день не можна було розповідати про хороший сон, який наснився другого червня, тому що він так не збудеться. Крім того, в цей день не можна було лікувати зуби, адже це лікування не допоможе, а тільки зіпсує все.

Також предки вірили, що другого червня не можна вживати рибку та страви, які були зроблені з риби.

Блюдо из рыбы
Страва з риби, яку предки забороняли вживати другого червня. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в цей день дивилися на погоду за вікном та визначали, про що вона свідчила. Так, наприклад, якщо на ялинці є велика кількість шишок, жаби голосно кумкають та сонце сходить під хмарну погоду, урожай огірків буде щедрим. Якщо вранці трава вкрита росою, це означало, що наступного дня за вікном буде холодно.

Також предки вірили, що часте пірнання качок або утворення бджолами великого рою означало дощі, а якщо бджоли літають поодинці, значить треба очікувати на ясну погоду за вікном. Якщо на вулиці йде злива, це означало, що за півроку слід очікувати на сильний снігопад.

Нагадаємо, ми писали про те, які важливі свята відзначатимуть українці в червні 2023 року.

Раніше ми розповідали про те, які дати у 2023 році є найнебезпечнішими для одружень.

Також ми повідомляли про те, що буде з Днем захисників та захисниць після зміни церковних календарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB