Яке свято відзначається другого червня – історія, заборони та народні прикмети

Зображення святого мученика Фалалея. Фото ілюстративне: Pinterest

Другого червня віряни в церкві вшановують пам’ять мученика Фалалея, який дуже поважав Ісуса Христа. Ми розповідаємо, що це за день в церковному календарі, що категорично забороняється робити, а також які існують народні прикмети та традиції.

Новини.LIVE розповідає, що треба знати про День пам’яті мученика Фалалея другого червня.

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Історія свята?

Мученик Фалалей з’явився на світ в родині воєводи в Лівані. У молодому віці Фалалей вивчав лікарську справу, а сам був християнином, тому людей, які до нього приходили на консультацію, він лікував абсолютно безкоштовно.

Через це його захопили язичники, які привели його до правителя Малої Азії та імператора. Той, в свою чергу, намагався змусити Фалалея відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Через це його довгий час катували, після чого відрубали голову.

Святий мученик Фалалей. Фото ілюстративне: Pinterest

Заборони цього дня

Предки вірили, що в цей день не можна було розповідати про хороший сон, який наснився другого червня, тому що він так не збудеться. Крім того, в цей день не можна було лікувати зуби, адже це лікування не допоможе, а тільки зіпсує все.

Також предки вірили, що другого червня не можна вживати рибку та страви, які були зроблені з риби.

Страва з риби, яку предки забороняли вживати другого червня. Фото: Pexels

Народні прикмети та традиції

Предки в цей день дивилися на погоду за вікном та визначали, про що вона свідчила. Так, наприклад, якщо на ялинці є велика кількість шишок, жаби голосно кумкають та сонце сходить під хмарну погоду, урожай огірків буде щедрим. Якщо вранці трава вкрита росою, це означало, що наступного дня за вікном буде холодно.

Також предки вірили, що часте пірнання качок або утворення бджолами великого рою означало дощі, а якщо бджоли літають поодинці, значить треба очікувати на ясну погоду за вікном. Якщо на вулиці йде злива, це означало, що за півроку слід очікувати на сильний снігопад.

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