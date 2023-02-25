Английский сеттер стал обладателем самого длинного языка среди собак — каков его размер

Пес с самым длинным языком

Английский сеттер по кличке Бисби был признан собакой с самым длинным языком. У трехлетнего пса из Тусона, штат Аризона, длина языка достигает 9,49 сантиметра, а это дольше палочки эскимо.

Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Обладатель самого длинного языка у собак

Хозяева собаки отмечали, что Бисби смотрится необычно. Владелица видела, что у песа невероятно длинный язык, но полноценно его удалось измерить только когда собаке делали наркоз для проведения рентгена. Тогда женщина поняла, что ее собака может претендовать на рекорд.

Хотя язык Бисби достаточно велик, это не очень заметно, пока он не откроет мордочку.

Владельцы гордятся рекордными достижениями своего любимого Бисби и считают, что это комическое звание для него.

До английского сеттера Бисби рекорд по самому длинному языку среди собак принадлежал сенбернару Моти из штата Дакота, США — он достигал 18,58 сантиметра.

Напомним, в Португалии пес установил мировой рекорд и вошел в Книгу Гиннеса как старейшая собака в мире. 1 февраля ему исполнилось 30 лет и 266 дней.

Фото: Книга рекордов Гиннесса.