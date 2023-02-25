Англійський сетер став володарем найдовшого язика серед собак — який його розмір

Довший за паличку ескімо: англійський сетер став володарем найдовшого язика серед собак
Англійський сетер на прізвисько Бісбі був визнаний собакою з найдовшим язиком. У трирічного пса з Тусона, штат Аризона, довжина язика досягає 9,49 сантиметра, а це довше за паличку ескімо.
Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннесса.
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Володар найдовшого язика у собак
Господарі собаки зазначали, що Бісбі виглядає незвичайно. Власниця бачила, що пес має неймовірно довгий язик, але повноцінно його вдалося виміряти лише коли собаці робили наркоз для проведення рентгена. Тоді жінка зрозуміла, що її пес може претендувати на рекорд.
Хоча язик Бісбі досить великий, це не дуже помітно, доки він не відкриє мордочку.
Власники пишаються рекордними досягненнями свого улюбленого Бісбі та вважають, що це комічне звання для нього.
До англійського сетера Бісбі рекорд з найдовшго язика серед собак належав сенбернару Моті зі штату Дакота, США — він досягав 18,58 сантиметра.
Нагадаємо, у Португалії пес встановив світовий рекорд та увійшов до Книги Гіннеса як найстаріший собака у світі. 1 лютого йому виповнилося 30 років та 266 днів.
Фото: Книга рекордів Гіннесса.