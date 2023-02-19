Какую пользу может принести человеку отказ от сыра: диетологи назвали восемь аргементов

Диетологи рассказали, какую пользу может принести человеку отказ от сыра
И хотя сыр может быть здоровой частью сбалансированной диеты, как и все, умеренность является ключевой, и потребление его в большом количестве также может иметь отрицательные последствия. Диетологи назвали ряд положительных эффектов, которые могут принести отказ от потребления сыра.
Об этом говорится в статье на сайте Eat This, Not That.
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Почему сыр может быть вредным
Многие сорта сыра наполнены калориями и могут иметь высокое содержание жира и натрия, что, по исследованиям, может привести к диабету 2 типа, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, гипертонии и инсульту, среди других заболеваний.
Из-за содержания натрия и жира директор национальной программы питания некоммерческой организации Whole Cities Foundation от Whole Foods Акуа Вулбрайт рекомендует ограничить потребление сыра до 1 унции (28 г) твердого сыра или половины 100 г мягких сыров за раз.
Какие преимущества для здоровья может дать отказ от сыра
- Тон и текстура кожи могут улучшиться. Снижение общего потребления молочных продуктов, включая сыр, может оказать положительное влияние на тонус и текстуру вашей кожи. Исследования показывают, что молочные продукты связаны с избыточной выработкой жира, что может увеличить появление некрасивых пятен на коже.
- Вы можете ощущать меньшее вздутие. Если у вас проблемы с пищеварением и часто чувствуете вздутие живота, исключение или ограничение сыра и молочных продуктов может помочь изменить это.
- Вы можете иметь меньше головных болей и мигрени. Если вы часто страдаете мигреней, виной этому может быть диета с высоким содержанием сыра и молочных продуктов. Некоторые сыры имеют высокое содержание тирамина, аминокислоты, которая в природе содержится в растениях и продуктах животного происхождения и исторически связана с причинением мигрени и головных болей. Сыры с высоким содержанием тирамина включают в себя выдержанный чеддер, швейцарский сыр, пармезан, голубые сыры и камамбер.
- Вы можете снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Еще один положительный побочный эффект отказа от творога заключается в том, что употребление меньшего количества этого молочного продукта может помочь вам контролировать уровень холестерина, одновременно снижая риск других сердечно-сосудистых осложнений.
- Вы можете похудеть. Если вы пытаетесь похудеть, чрезмерное потребление сыра также может помешать вашей способности достичь целей похудения на основе желаемого графика из-за содержания сахара, жира и калорий во многих видах сыра. Вот почему сокращение их потребления может помочь похудеть.
- Вы можете снизить риск рака. Уменьшение потребления сыра и молочных продуктов может помочь снизить риск рака. Это объясняется тем, что, потребляя меньше сыра, вы потребляете меньше казеина, содержащегося в молоке белка и который может быть связан с заболеваниями.
- Вы можете снизить воспаление в организме. Творог и молочные продукты содержат много добавок, консервантов и гормонов, которые могут вызвать воспаление в организме.
- Вы можете вести более экологичный образ жизни. Отказ от сыра полезен не только вашему здоровью, но и планете. Как известно, для производства молока в целом нужно много воды. С точки зрения окружающей среды, сыр очень ресурсоемкий – нужно много земли, чтобы выработать достаточно молока, а сами коровы выделяют много метана.
Напомним, диетолог Олег Швец рассказал, как правильно худеть без ущерба для здоровья и достижения эффективного результата.