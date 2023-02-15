Дієта: поради дієтолога по схудненню

Лікар назвав найкращу дієту для схуднення: що не можна їсти
Схуднути до літа — чи не головна ціль кожної дівчини щороку. Але після кількох днів на дієті часто зникає мотивація. В коментарі Новини.LIVE дієтолог Олег Швець розповів, як правильно худнути без шкоди для здоров'я і для досягнення ефективного результату.
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"Для досягнення цілей у зменшенні ваги необхідно рухатись до них на поступово, розраховуючи втрату близько 500 грамів на місяць. Серед найкращих варіантів дієти для схуднення можна назвати збалансовану дієту з дефіцитом 500 і більше калорій у щоденному харчуванні. Це добре відома нам тарілка здорового харчування лише зменшеного діаметру", — розповів дієтолог.
За його словами, більшість людей намагаються схуднути і зустрічаються з головною проблемою — спочатку вистачає мотивації, а коли ваги не демонструють швидкого результату, то вона зникає. Лікар радить не поспішати і обманювати свій організм різними маневрами.
Наприклад, ефективним способом обмеження надходження зайвих калорій є буквальна заміна посуду на менший за розмірами/об’ємом одночасно із вживанням корисної поживної їжі.
"Серед небажаних харчових продуктів, які точно не допоможуть у досягненні мети — технологічно-оброблена їжа: солодощі, випічка, снеки, напівфабрикати, оброблені м’ясні продукти, консерви", — підсумував дієтолог.
Нагадаємо, американські дієтологи дійшли висновку, що доросла людина має з'їдати хоча б 2-3 порції на тиждень або 200 грамів риби на день. Це дозволить зміцнити здоров'я, запустити метаболічні процеси в організмі та навіть прискорити процес схуднення.