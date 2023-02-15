Диета: советы диетолога по похудению

Советы диетолога, как похудеть к лету

Похудеть к лету — едва ли не главная цель девушек каждый год. Но спустя несколько дней на диете часто исчезает мотивация. В комментарии Новини.LIVE диетолог Олег Швец рассказал, как правильно худеть без вреда для здоровья и для достижения эффективного результата.

"Для достижения целей в уменьшении веса необходимо двигаться к ним постепенно, рассчитывая потерю около 500 граммов в месяц. Среди лучших вариантов диеты для похудения можно назвать сбалансированную диету с дефицитом 500 и более калорий в ежедневном питании. уменьшенного диаметра" , — рассказал диетолог.

По его словам, большинство людей пытаются похудеть и встречаются с главной проблемой — сначала хватает мотивации, а когда весы не демонстрируют скорый результат, то она исчезает. Врач советует не торопиться и обманывать свой организм разными маневрами.

Например, эффективным способом ограничения поступления лишних калорий является буквальная замена посуды на меньшую по размерам/объему одновременно с употреблением полезной питательной пищи.

"Среди нежелательных пищевых продуктов, которые точно не помогут в достижении цели — технологически обработанная пища: сладости, выпечка, снеки, полуфабрикаты, обработанные мясные продукты, консервы", — подытожил диетолог.

Напомним, американские диетологи пришли к выводу, что взрослый человек должен съедать хотя бы 2-3 порции в неделю или 200 граммов рыбы в день. Это позволит укрепить здоровье, запустит метаболические процессы в организме и даже ускорить процесс похудения.