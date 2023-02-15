Диета: советы диетолога по похудению

Врач назвал лучшую диету для похудения: что нельзя есть
Похудеть к лету — едва ли не главная цель девушек каждый год. Но спустя несколько дней на диете часто исчезает мотивация. В комментарии Новини.LIVE диетолог Олег Швец рассказал, как правильно худеть без вреда для здоровья и для достижения эффективного результата.
-
Россияне ударили "Ураганами" по Купянску: в прокуратуре рассказали о последствиях
-
В россии за "шпионаж" на 16 лет посадили гражданина Украины
-
Леди Гага показала первое фото фильма "Джокер 2", в котором она играет Харли Квинн
-
"Зло проиграло": Зеленский показал, что происходит на фронте в Украине
-
В Госэнергонадзоре назвали условие, при котором прекратятся отключения света
-
Одесские полицейские предупреждают о мошеннических схемах на социальных выплатах
-
Суд в США отменил мужчине приговор за убийство после 28 лет тюрьмы
-
Харьковчанина задержали из-за запуска фейерверков в День Влюбленных
-
Фон дер Ляен рассказала, что войдет в десятый пакет антироссийских санкций ЕС
-
Большие деньги: Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму
"Для достижения целей в уменьшении веса необходимо двигаться к ним постепенно, рассчитывая потерю около 500 граммов в месяц. Среди лучших вариантов диеты для похудения можно назвать сбалансированную диету с дефицитом 500 и более калорий в ежедневном питании. уменьшенного диаметра" , — рассказал диетолог.
По его словам, большинство людей пытаются похудеть и встречаются с главной проблемой — сначала хватает мотивации, а когда весы не демонстрируют скорый результат, то она исчезает. Врач советует не торопиться и обманывать свой организм разными маневрами.
Например, эффективным способом ограничения поступления лишних калорий является буквальная замена посуды на меньшую по размерам/объему одновременно с употреблением полезной питательной пищи.
"Среди нежелательных пищевых продуктов, которые точно не помогут в достижении цели — технологически обработанная пища: сладости, выпечка, снеки, полуфабрикаты, обработанные мясные продукты, консервы", — подытожил диетолог.
Напомним, американские диетологи пришли к выводу, что взрослый человек должен съедать хотя бы 2-3 порции в неделю или 200 граммов рыбы в день. Это позволит укрепить здоровье, запустит метаболические процессы в организме и даже ускорить процесс похудения.