Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow Дієтологи розповіли, яку користь може принести людині відмова від сиру arrow

Дієтологи розповіли, яку користь може принести людині відмова від сиру

19 лютого 2023 22:35
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Яку користь може принести людині відмова від сиру: дієтологи назвали вісім аргементів
Відмова від споживання сиру може принести низку позитивних ефектів для здоров'я
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

І хоча сир може бути здоровою частиною збалансованої дієти, як і все, поміркованість є ключовою, і споживання його у великій кількості також може мати негативні наслідки. Дієтологи назвали низку позитивних ефектів, які може принести відмова від споживання сиру. 

Про це йдеться у статті на сайті Eat This, Not That

Читайте також:

Чому сир може бути шкідливим

Багато сортів сиру наповнені калоріями та можуть мати високий вміст жиру та натрію, що, за дослідженнями, потенційно може призвести до діабету 2 типу, серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця, гіпертонії та інсульту, серед інших захворювань. 

Через вміст натрію та жиру директор національної програми харчування некомерційної організації Whole Cities Foundation від Whole Foods Акуа Вулбрайт рекомендує обмежити споживання сиру до 1 унції (28 грамів) твердого сиру або половини 100 грамів м’яких сирів за раз.

Які переваги для здоров’я може дати відмови від сиру

  • Тон і текстура шкіри можуть покращитися. Зниження загального споживання молочних продуктів, включаючи сир, може позитивно вплинути на тонус і текстуру вашої шкіри. Дослідження показують, що молочні продукти пов’язані з надлишковим виробленням жиру, що може збільшити появу непривабливих плям на шкірі.
  • Ви можете відчувати менше здуття. Якщо ви маєте проблеми з травленням і часто відчуваєте здуття живота, виключення або обмеження сиру та молочних продуктів може допомогти змінити це. 
  • Ви можете мати менше головних болів і мігрені. Якщо ви часто страждаєте від мігрені, виною цьому може бути дієта з високим вмістом сиру та молочних продуктів. Деякі сири мають високий вміст тираміну, амінокислоти, яка в природі міститься в рослинах і продуктах тваринного походження і історично пов’язана із спричиненням мігрені та головного болю. Сири з високим вмістом тираміну включають витриманий чеддер, швейцарський сир, пармезан, блакитні сири і камамбер.
  • Ви можете знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань. Ще один позитивний побічний ефект відмови від сиру полягає в тому, що вживання меншої кількості цього молочного продукту може допомогти вам контролювати рівень холестерину, одночасно знижуючи ризик інших серцево-судинних ускладнень.
  • Ви можете схуднути. Якщо ви намагаєтеся схуднути, надмірне споживання сиру також може перешкодити вашій здатності досягти цілей щодо схуднення на основі бажаного графіку через вміст цукру, жиру та калорій у багатьох видах сиру. Ось чому скорочення їх споживання може допомогти схуднути.
  • Ви можете знизити ризик раку. Зменшення споживання сиру та молочних продуктів загалом може допомогти знизити ризик раку. Це пояснюється тим, що, споживаючи менше сиру, ви споживаєте менше казеїну, білка, який міститься в молоці, і який може бути пов’язаний із захворюваннями.
  • Ви можете зменшити запалення в організмі. Сир і молочні продукти містять багато добавок, консервантів і гормонів, які можуть викликати запалення в організмі.
  • Ви можете вести більш екологічний спосіб життя. Відмова від сиру корисна не лише для вашого здоров’я, але й для планети. Як відомо, для виробництва молока в цілому потрібно багато води. З точки зору навколишнього середовища, сир дуже ресурсомісткий — потрібно багато землі, щоб виробити достатньо молока, самі корови виділяють багато метану. 

Нагадаємо, дієтолог Олег Швець розповів, як правильно худнути без шкоди для здоров'я і для досягнення ефективного результату. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:57 Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: Україна закликає світ до нових санкцій

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

21:55 Google полегшив навантаження у браузері Chrome: як зекономити пам'ять та енергоспоживання

Новина з фото

21:42 У Лондоні стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA: перші фото із червоної доріжки

21:18 Зеленський ввів санкції на 10 років проти Московської біржі та російських олігархів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Зеленська сказала корейським ЗМІ, чого найбільше потребує Україна

20:26 Дуда розповів, чи є "втома" від українських біженців серед поляків

Новина з фото

20:15 Патріотичне оригамі: патрульні на Одещині разом з дітьми відзначили День державного герба України

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

20:00 Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра

Новина з відео

22:16 Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

Новина з відео

20:06 Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні

Новина з відео

16:31 Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано "приліт" у будівлю окупаційної "прокуратури"

Новина з відео

12:38 У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь

Новина з відео

06:15 Перша результативна дія в новому клубі: чим відзначився Соболь в "Страсбурзі"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:35 "Баварія" поступилась й може втратити лідерство в неділю: все вирішило вилучення Упамекано

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

21:26 Зінченко забив дебютний гол в АПЛ: українець допоміг "Арсеналу" перемогти "Астон Віллу"

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Актуальне по темі

None 19 Лютий 22:43

Росія блокує ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: Україна закликає світ до нових санкцій

None 19 Лютий 22:34

Зеленський провів засідання Ставки у розширеному форматі: яка ситуація на фронті

None 19 Лютий 22:32

Google полегшив навантаження у браузері Chrome: як зекономити пам'ять та енергоспоживання

None 19 Лютий 22:20

У Лондоні стартувала церемонія вручення кінопремії BAFTA: перші фото із червоної доріжки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB