Яку користь може принести людині відмова від сиру: дієтологи назвали вісім аргементів

Відмова від споживання сиру може принести низку позитивних ефектів для здоров'я

І хоча сир може бути здоровою частиною збалансованої дієти, як і все, поміркованість є ключовою, і споживання його у великій кількості також може мати негативні наслідки. Дієтологи назвали низку позитивних ефектів, які може принести відмова від споживання сиру.

Про це йдеться у статті на сайті Eat This, Not That.

Чому сир може бути шкідливим

Багато сортів сиру наповнені калоріями та можуть мати високий вміст жиру та натрію, що, за дослідженнями, потенційно може призвести до діабету 2 типу, серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця, гіпертонії та інсульту, серед інших захворювань.

Через вміст натрію та жиру директор національної програми харчування некомерційної організації Whole Cities Foundation від Whole Foods Акуа Вулбрайт рекомендує обмежити споживання сиру до 1 унції (28 грамів) твердого сиру або половини 100 грамів м’яких сирів за раз.

Які переваги для здоров’я може дати відмови від сиру

Тон і текстура шкіри можуть покращитися. Зниження загального споживання молочних продуктів, включаючи сир, може позитивно вплинути на тонус і текстуру вашої шкіри. Дослідження показують, що молочні продукти пов’язані з надлишковим виробленням жиру, що може збільшити появу непривабливих плям на шкірі.

Нагадаємо, дієтолог Олег Швець розповів, як правильно худнути без шкоди для здоров'я і для досягнення ефективного результату.