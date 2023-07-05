Бодрит ли кофе без кофеина

Чашка кофе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Ваш утренний кофе действительно заряжает энергией или это просто плацебо? Исследователи сравнили неврологические эффекты кофе и потребление кофеина. Потребление кофеина, но не кофе увеличивает мозговую активность, связанную с визуальной обработкой и когнитивными функциями высшего уровня.

Об этом сообщил Medical news today.

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Многие пьют кофе утром, чтобы преодолеть усталость, оставаться бодрыми и эффективно работать. Около 75% населения США в возрасте 20 лет и старше пьют кофе, и примерно 49% пьют кофе в день.

Женщина, держащая кофе. Фото: Freepik

Кофе содержит различные соединения, которые по-разному влияют на мозг. Кофеин — самое известное из этих соединений, которое, как известно, активирует дофаминовые пути, улучшающие память. ее психологические эффекты изучены гораздо меньше", — говорится в сообщении.

Что будет, если часто пить кофе

Например, некоторые исследования показывают, что хотя кофе может влиять на когнитивные функции у тех, кто не пьет его регулярно, он имеет меньшее влияние на тех, кто пьет его регулярно, поскольку у них развивается толерантность.

"Эти же исследования предполагают, что значительную часть бодрящего эффекта кофе и кофеина можно объяснить уменьшением симптомов абстиненции после коротких периодов воздержания от употребления алкоголя. Дальнейшие исследования влияния кофе на мозг могут улучшить понимание того, что мотивирует людей пить его", — добавили исследователи.

Человек, держащий кофе. Фото: Freepik

Ученые обнаружили, что и кофе и кофеин вызвали изменения в активности мозга, уменьшая "связность сети режима по умолчанию". Это свидетельствует о том, что употребление кофеина или кофе помогало людям переходить от отдыха к работе над задачами.

Однако исследователи также обнаружили, что другие режимы активности повышаются исключительно у пьющих кофе. Это может быть связано с сенсорным опытом употребления кофе других соединений, присутствующих в кофе.

Женщина с кофе. Фото: Freepik

"Авторы пришли к выводу, что часть общих эффектов, приписывающих кофе, могут быть связаны с другими механизмами, кроме самого кофеина. Среди этих механизмов они упоминают весь опыт употребления кофе, что может включать определенный эффект плацебо, ожидания и даже синдром отмены, которые не были исследованы в исследовании", — сообщил профессор психиатрии и директор программы нейропсихиатрии в UTHealth Houston Доктор Антонио Тейшейра.

Употребление кофе – это чувственный опыт

Исследователи пишут, что различные эффекты кофеина и кофе могут быть связаны с чувственным опытом употребления кофе.

Армарго Кутюр, зарегистрированный диетолог из Университетской больницы Стейтен-Айленда, Нью-Йорк, не участвовавший в исследовании, отметил, что дополнительные эффекты от употребления кофе можно объяснить эффектом плацебо.

Девушка с кофе. Фото: Freepik

"Эффект плацебо мог сработать в этом случае из-за того, что в культурном плане выпить чашку кофе перед началом дня является социальной нормой. По сути, многие ассоциируют свой "утренний кофе" с "пробуждением" и подготовкой к будущему дню". После пробуждения многие люди регулярно выпивают утренний кофе перед началом дня, что естественно ассоциируется с продуктивностью. Подготовка ко дню за утренним кофе является коллективным опытом и социальной нормой, откуда и пошла фраза "не разговаривай со мной, пока я не выпью утреннего кофе", — добавила она.

Кутюр, однако, отметила, что дополнительные эффекты кофе могут также возникать из-за других соединений, входящих в его состав.

"Компоненты кофе, такие как терпены - кафестол и кахвеол, и полифенолы, такие как хлорогеновые кислоты, взаимодействуют с различными рецепторами мозга, чтобы увеличить энергию, повысить настроение и дать нам то же мотивированное настроение. Терпены и полифенолы, содержащиеся в кофе, были исследованы и показали, что они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что также связано с меньшим риском депрессии", — добавила диетолог.

Что говорит исследование о пользе кофе?

"Употребление кофе повысило исполнительный контроль участников исследования, а это означает, что кофе может способствовать вашему мышлению, направленному на достижение целей, а также улучшить рабочую память и познание. Для тех, кто испытывает трудности с исполнительной дисфункцией, употребление кофе может принести пользу , повысив мотивацию и рабочую память", — сказала Кутюр.

Человек, держащий кофе. Фото: Freepik

Доктор МакГрат также отметил, что результаты исследования показывают, что некоторые преимущества употребления кофе не зависят от кофеина. Это, по его словам, означает, что употребление кофе без кофеина утром может помочь людям чувствовать себя более бодрыми и сосредоточенными.

Раньше мы писали о плюсах и минусах употребления кофе.