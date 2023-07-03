Як правильно пити каву

Горнятко кави. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сучасний світ важко уявити без кави, її п'ють і вранці, і ввечері. Але наслідки для здоров'я все ж є, проте їх можна мінімізувати, якщо дотримуватися кількох правил.

Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов.

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"Любов до кави – приємний ритуал та бадьорість чи перша ознака виснаження? Кава має безліч плюсів. Але лише на перший погляд. Надмірна кількість кофеїну може бути небезпечною", — повідомив експерт.

Яких правил варто дотримуватись при вживанні кави:

пити не більше, ніж організм може метаболізувати (скільки – підкаже ДНК-тест),

пити лише в першій половині дня, інакше це може негативно вплинути на якість сну,

пити достатньо чистої води (мінімум 1.5 л на добу і додатково при вживанні кави та в спекотні дні).

Кавові зерна. Фото: Freepik

Плюси вживання кави:

смак та аромат;

приємний ритуал;

бадьорість та енергія.

Мінуси вживання кави:

виснажує щитоподібну залозу;

сповільную метаболізм;

сприяє набору зайвої ваги;

погіршує якість сну;

кофеїн лише маскує хронічну втому, блокуючи відчуття сонливості, і ми не помічаємо справжнього рівня вигорання, яке треба лікувати.

Чашка капучіно. Фото: Freepik

Пити чи не пити каву?

Все дуже індивідуально й залежить від ДНК. Скільки можна — підкаже генетичний паспорт і самопочуття. Також тяга до кави може бути обумовлена не смаком, а тим, що вам тотально бракує кортизолу.

Краще звісно пити лише чисту воду. Але 1-2 кави зранку не зашкодять, якщо:

після кави ви себе нормально почуваєте;

не маєте безсоння та прискоренного серцебиття;

п'єте достатньо рідини, оскільки кава зневоднює, 1 еспресо = плюс одна склянка води.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Коли кава стає проблемою:

коли це єдиний спосіб прокинутися. Якщо без кофеїну про продуктивність можна забути, а на додачу маєте ще один з наступних симптомів — час до лікаря.

вам важко ходити пішки, ви швидко втомлюєтесь, 4 поверх без ліфта — наче Еверест;

присутні перепади настрою, турбує тривожність, а пригніченість легко змінюється агресією;

часто хочеться солодкої та солоної їжі, фастфуду та іншої жирної їжі;

зранку важко встати, а ближче до півночі відкривається "друге дихання";

весь день хочеться спати, а вночі важко заснути.

Це все ознаки виснажених наднирників і це потрібно лікувати.

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