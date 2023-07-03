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Плюси та мінуси вживання кави

3 липня 2023 05:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як правильно пити каву
Горнятко кави. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Сучасний світ важко уявити без кави, її п'ють і вранці, і ввечері. Але наслідки для здоров'я все ж є, проте їх можна мінімізувати, якщо дотримуватися кількох правил. 

Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов

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"Любов до кави – приємний ритуал та бадьорість чи перша ознака виснаження? Кава має безліч плюсів. Але лише на перший погляд. Надмірна кількість кофеїну може бути небезпечною", — повідомив експерт. 

Яких правил варто дотримуватись при вживанні кави:

  • пити не більше, ніж організм може метаболізувати (скільки – підкаже ДНК-тест),
  • пити лише в першій половині дня, інакше це може негативно вплинути на якість сну,
  • пити достатньо чистої води (мінімум 1.5 л на добу і додатково при вживанні кави та в спекотні дні).
кофе
Кавові зерна. Фото: Freepik

Плюси вживання кави:

  • смак та аромат; 
  • приємний ритуал; 
  • бадьорість та енергія. 

Мінуси вживання кави: 

  • виснажує щитоподібну залозу; 
  • сповільную метаболізм; 
  • сприяє набору зайвої ваги;
  • погіршує якість сну; 
  • кофеїн лише маскує хронічну втому, блокуючи відчуття сонливості, і ми не помічаємо справжнього рівня вигорання, яке треба лікувати. 
кофе
Чашка капучіно. Фото: Freepik

Пити чи не пити каву? 

Все дуже індивідуально й залежить від ДНК. Скільки можна — підкаже генетичний паспорт і самопочуття. Також тяга до кави може бути обумовлена не смаком, а тим, що вам тотально бракує кортизолу. 

Краще звісно пити лише чисту воду. Але 1-2 кави зранку не зашкодять, якщо:

  • після кави ви себе нормально почуваєте; 
  • не маєте безсоння та прискоренного серцебиття; 
  • п'єте достатньо рідини, оскільки кава зневоднює, 1 еспресо = плюс одна склянка води. 
кофе
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Коли кава стає проблемою:

  • коли це єдиний спосіб прокинутися. Якщо без кофеїну про продуктивність можна забути, а на додачу маєте ще один з наступних симптомів — час до лікаря. 
  • вам важко ходити пішки, ви швидко втомлюєтесь, 4 поверх без ліфта — наче Еверест; 
  • присутні перепади настрою, турбує тривожність, а пригніченість легко змінюється агресією; 
  • часто хочеться солодкої та солоної їжі, фастфуду та іншої жирної їжі; 
  • зранку важко встати, а ближче до півночі відкривається "друге дихання"; 
  • весь день хочеться спати, а вночі важко заснути. 

Це все ознаки виснажених наднирників і це потрібно лікувати. 

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