Як правильно пити каву

Плюси та мінуси вживання кави
Сучасний світ важко уявити без кави, її п'ють і вранці, і ввечері. Але наслідки для здоров'я все ж є, проте їх можна мінімізувати, якщо дотримуватися кількох правил.
Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов.
"Любов до кави – приємний ритуал та бадьорість чи перша ознака виснаження? Кава має безліч плюсів. Але лише на перший погляд. Надмірна кількість кофеїну може бути небезпечною", — повідомив експерт.
Яких правил варто дотримуватись при вживанні кави:
- пити не більше, ніж організм може метаболізувати (скільки – підкаже ДНК-тест),
- пити лише в першій половині дня, інакше це може негативно вплинути на якість сну,
- пити достатньо чистої води (мінімум 1.5 л на добу і додатково при вживанні кави та в спекотні дні).
Плюси вживання кави:
- смак та аромат;
- приємний ритуал;
- бадьорість та енергія.
Мінуси вживання кави:
- виснажує щитоподібну залозу;
- сповільную метаболізм;
- сприяє набору зайвої ваги;
- погіршує якість сну;
- кофеїн лише маскує хронічну втому, блокуючи відчуття сонливості, і ми не помічаємо справжнього рівня вигорання, яке треба лікувати.
Пити чи не пити каву?
Все дуже індивідуально й залежить від ДНК. Скільки можна — підкаже генетичний паспорт і самопочуття. Також тяга до кави може бути обумовлена не смаком, а тим, що вам тотально бракує кортизолу.
Краще звісно пити лише чисту воду. Але 1-2 кави зранку не зашкодять, якщо:
- після кави ви себе нормально почуваєте;
- не маєте безсоння та прискоренного серцебиття;
- п'єте достатньо рідини, оскільки кава зневоднює, 1 еспресо = плюс одна склянка води.
Коли кава стає проблемою:
- коли це єдиний спосіб прокинутися. Якщо без кофеїну про продуктивність можна забути, а на додачу маєте ще один з наступних симптомів — час до лікаря.
- вам важко ходити пішки, ви швидко втомлюєтесь, 4 поверх без ліфта — наче Еверест;
- присутні перепади настрою, турбує тривожність, а пригніченість легко змінюється агресією;
- часто хочеться солодкої та солоної їжі, фастфуду та іншої жирної їжі;
- зранку важко встати, а ближче до півночі відкривається "друге дихання";
- весь день хочеться спати, а вночі важко заснути.
Це все ознаки виснажених наднирників і це потрібно лікувати.
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