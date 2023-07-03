Как правильно пить кофе

Чашечку кофе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Современный мир трудно представить без кофе, его пьют и утром, и вечером. Но последствия для здоровья все же есть, однако их можно минимизировать, если соблюдать несколько правил.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Шагов.

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"Любовь кофе — приятный ритуал и бодрость или первый признак истощения? Кофе имеет множество плюсов. Но только на первый взгляд. Чрезмерное количество кофеина может быть опасным", — сообщил эксперт.

Какие правила следует соблюдать при употреблении кофе:

пить не больше, чем организм может метаболизировать (сколько — подскажет ДНК-тест),

пить только в первой половине дня, иначе это может отрицательно повлиять на качество сна,

пить достаточно чистой воды (минимум 1.5 л в сутки и дополнительно при употреблении кофе и в жаркие дни).

Кофейные зерна. Фото: Freepik

Плюсы употребления кофе:

вкус и аромат;

приятный ритуал;

бодрость и энергия.

Минусы употребления кофе:

истощает щитовидную железу;

замедляющий метаболизм;

способствует набору лишнего веса;

ухудшает качество сна;

кофеин только маскирует хроническую усталость, блокируя чувство сонливости, и мы не замечаем подлинного уровня выгорания, которое нужно лечить.

Чашка капучино. Фото: Freepik

Пить или не пить кофе?

Всё очень индивидуально и зависит от ДНК. Сколько можно — подскажет генетический паспорт и самочувствие. Также тяга кофе может быть обусловлена не вкусом, а тем, что вам тотально не хватает кортизола.

Лучше, конечно, пить только чистую воду. Но 1-2 кофе утром не повредят, если:

после кофе вы себя нормально чувствуете;

нет бессонницы и учащенного сердцебиения;

пьете достаточно жидкости, поскольку кофе обезвоживает, 1 эспрессо = плюс один стакан воды.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Когда кофе становится проблемой:

когда это единственный способ проснуться. Если без кофеина о продуктивности можно забыть, а вдобавок имеете еще один из следующих симптомов – время к врачу.

вам тяжело ходить пешком, вы быстро устаете, 4 этаж без лифта — как Эверест;

присутствуют перепады настроения, беспокоящая тревожность, а подавленность легко сменяется агрессией;

часто хочется сладкой и соленой пищи, фастфуда и другой жирной пищи;

утром тяжело встать, а ближе к полуночи открывается "второе дыхание";

весь день хочется спать, а ночью тяжело уснуть.

Это все признаки истощенных надпочечников и это нужно лечить.

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