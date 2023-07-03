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Плюсы и минусы употребления кофе

3 июля 2023 05:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как правильно пить кофе
Чашечку кофе. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Современный мир трудно представить без кофе, его пьют и утром, и вечером. Но последствия для здоровья все же есть, однако их можно минимизировать, если соблюдать несколько правил.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Шагов.

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"Любовь кофе  приятный ритуал и бодрость или первый признак истощения? Кофе имеет множество плюсов. Но только на первый взгляд. Чрезмерное количество кофеина может быть опасным",  сообщил эксперт.

Какие правила следует соблюдать при употреблении кофе:

  • пить не больше, чем организм может метаболизировать (сколько — подскажет ДНК-тест),
  • пить только в первой половине дня, иначе это может отрицательно повлиять на качество сна,
  • пить достаточно чистой воды (минимум 1.5 л в сутки и дополнительно при употреблении кофе и в жаркие дни).
кофе
Кофейные зерна. Фото: Freepik

Плюсы употребления кофе:

  • вкус и аромат;
  • приятный ритуал;
  • бодрость и энергия.

Минусы употребления кофе:

  • истощает щитовидную железу;
  • замедляющий метаболизм;
  • способствует набору лишнего веса;
  • ухудшает качество сна;
  • кофеин только маскирует хроническую усталость, блокируя чувство сонливости, и мы не замечаем подлинного уровня выгорания, которое нужно лечить.
кофе
Чашка капучино. Фото: Freepik

Пить или не пить кофе?

Всё очень индивидуально и зависит от ДНК. Сколько можно — подскажет генетический паспорт и самочувствие. Также тяга кофе может быть обусловлена не вкусом, а тем, что вам тотально не хватает кортизола.

Лучше, конечно, пить только чистую воду. Но 1-2 кофе утром не повредят, если:

  • после кофе вы себя нормально чувствуете;
  • нет бессонницы и учащенного сердцебиения;
  • пьете достаточно жидкости, поскольку кофе обезвоживает, 1 эспрессо = плюс один стакан воды.
кофе
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Когда кофе становится проблемой:

  • когда это единственный способ проснуться. Если без кофеина о продуктивности можно забыть, а вдобавок имеете еще один из следующих симптомов – время к врачу.
  • вам тяжело ходить пешком, вы быстро устаете, 4 этаж без лифта — как Эверест;
  • присутствуют перепады настроения, беспокоящая тревожность, а подавленность легко сменяется агрессией;
  • часто хочется сладкой и соленой пищи, фастфуда и другой жирной пищи;
  • утром тяжело встать, а ближе к полуночи открывается "второе дыхание";
  • весь день хочется спать, а ночью тяжело уснуть.

Это все признаки истощенных надпочечников и это нужно лечить.

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