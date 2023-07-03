Как правильно пить кофе

Плюсы и минусы употребления кофе
Современный мир трудно представить без кофе, его пьют и утром, и вечером. Но последствия для здоровья все же есть, однако их можно минимизировать, если соблюдать несколько правил.
Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Шагов.
"Любовь кофе — приятный ритуал и бодрость или первый признак истощения? Кофе имеет множество плюсов. Но только на первый взгляд. Чрезмерное количество кофеина может быть опасным", — сообщил эксперт.
Какие правила следует соблюдать при употреблении кофе:
- пить не больше, чем организм может метаболизировать (сколько — подскажет ДНК-тест),
- пить только в первой половине дня, иначе это может отрицательно повлиять на качество сна,
- пить достаточно чистой воды (минимум 1.5 л в сутки и дополнительно при употреблении кофе и в жаркие дни).
Плюсы употребления кофе:
- вкус и аромат;
- приятный ритуал;
- бодрость и энергия.
Минусы употребления кофе:
- истощает щитовидную железу;
- замедляющий метаболизм;
- способствует набору лишнего веса;
- ухудшает качество сна;
- кофеин только маскирует хроническую усталость, блокируя чувство сонливости, и мы не замечаем подлинного уровня выгорания, которое нужно лечить.
Пить или не пить кофе?
Всё очень индивидуально и зависит от ДНК. Сколько можно — подскажет генетический паспорт и самочувствие. Также тяга кофе может быть обусловлена не вкусом, а тем, что вам тотально не хватает кортизола.
Лучше, конечно, пить только чистую воду. Но 1-2 кофе утром не повредят, если:
- после кофе вы себя нормально чувствуете;
- нет бессонницы и учащенного сердцебиения;
- пьете достаточно жидкости, поскольку кофе обезвоживает, 1 эспрессо = плюс один стакан воды.
Когда кофе становится проблемой:
- когда это единственный способ проснуться. Если без кофеина о продуктивности можно забыть, а вдобавок имеете еще один из следующих симптомов – время к врачу.
- вам тяжело ходить пешком, вы быстро устаете, 4 этаж без лифта — как Эверест;
- присутствуют перепады настроения, беспокоящая тревожность, а подавленность легко сменяется агрессией;
- часто хочется сладкой и соленой пищи, фастфуда и другой жирной пищи;
- утром тяжело встать, а ближе к полуночи открывается "второе дыхание";
- весь день хочется спать, а ночью тяжело уснуть.
Это все признаки истощенных надпочечников и это нужно лечить.
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