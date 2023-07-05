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У деяких людей бадьорість від кави це плацебо, — вчені

5 липня 2023 05:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи бадьорить кава без кофеїну
Чашка кави. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Ваша ранкова кава дійсно заряджає енергією чи це просто плацебо? Дослідники порівняли неврологічні ефекти кави та споживання кофеїну. Споживання кофеїну, але не кави, збільшує мозкову активність, пов'язану з візуальною обробкою та когнітивними функціями вищого рівня.

Про це повідомив Medical news today.

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Багато людей п'ють каву вранці, щоб подолати втому, залишатися бадьорими та ефективно працювати. Близько 75% населення США у віці 20 років і старше п'ють каву, і приблизно 49% п'ють каву щодня.

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Жінка тримає каву. Фото: Freepik

"Кава містить різні сполуки, які по-різному впливають на мозок. Кофеїн — найвідоміша з цих сполук, яка, як відомо, активує дофамінові шляхи, що покращують пам'ять. Однак, якщо про нейрохімічний вплив кави на мозок відомо багато, то про її психологічні ефекти вивчено значно менше", — йдеться в повідомленні. 

Що буде, якщо часто пити каву 

Наприклад, деякі дослідження показують, що хоча кава може впливати на когнітивні функції у тих, хто не п'є її регулярно, вона має менший вплив на тих, хто п'є її регулярно, оскільки у них розвивається толерантність.

"Ці ж дослідження припускають, що значну частину підбадьорливого ефекту кави та кофеїну можна пояснити зменшенням симптомів абстиненції після коротких періодів утримання від вживання алкоголю. Подальші дослідження впливу кави на мозок можуть покращити розуміння того, що мотивує людей пити її", — додали дослідники. 

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Чоловік тримає каву. Фото: Freepik

Вчені виявили, що і кава, і кофеїн викликали зміни в активності мозку, зменшуючи "зв'язність мережі режиму за замовчуванням". Це свідчить про те, що вживання кофеїну або кави допомагало людям переходити від відпочинку до роботи над завданнями.

Однак дослідники також виявили, що інші режими активності підвищуються виключно у тих, хто п'є каву. Це може бути пов'язано з сенсорним досвідом від вживання кави інших сполук, присутніх у каві.

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Жінка з кавою. Фото: Freepik

"Автори дійшли висновку, що частина загальних ефектів, які приписують каві, можуть бути пов'язані з іншими механізмами, окрім самого кофеїну. Серед цих механізмів вони згадують весь досвід вживання кави, що може включати певний ефект плацебо, очікування і навіть синдром відміни, які не були досліджені в дослідженні", — повідомив професор психіатрії та директор програми нейропсихіатрії в UTHealth Houston Доктор Антоніо Тейшейра.

Вживання кави — це чуттєвий досвід 

Дослідники пишуть, що різні ефекти від вживання кофеїну та кави можуть бути пов'язані з чуттєвим досвідом вживання кави.

Армарго Кутюр, зареєстрована дієтологиня з Університетської лікарні Стейтен-Айленду, Нью-Йорк, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що додаткові ефекти від вживання кави можна пояснити ефектом плацебо.

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Дівчина з кавою. Фото: Freepik

"Ефект плацебо міг спрацювати в цьому випадку через те, що в культурному плані випити чашку кави перед початком дня є соціальною нормою. По суті, багато хто асоціює свою "ранкову каву" з "пробудженням" і підготовкою до майбутнього дня". Після пробудження багато людей регулярно випивають ранкову каву перед початком дня, що природно асоціюється з продуктивністю. Підготовка до дня за ранковою кавою є колективним досвідом і соціальною нормою, звідки і пішла фраза "не розмовляй зі мною, поки я не вип'ю ранкової кави", — додала вона. 

Кутюр, однак, зазначила, що додаткові ефекти кави можуть також виникати через інші сполуки, що входять до її складу.

"Компоненти кави, такі як терпени — кафестол і кахвеол, і поліфеноли, такі як хлорогенові кислоти, взаємодіють з різними рецепторами мозку, щоб збільшити енергію, підвищити настрій і дати нам той самий мотивований настрій. Терпени та поліфеноли, що містяться в каві, були досліджені і показали, що вони мають протизапальні та антиоксидантні властивості, що також пов'язано з меншим ризиком депресії", — додала дієтологиня. 

Що говорить дослідження про користь кави?

"Вживання кави підвищило виконавчий контроль учасників дослідження, а це означає, що кава може сприяти вашому мисленню, спрямованому на досягнення цілей, а також покращити робочу пам'ять і пізнання. Для тих, хто має труднощі з виконавчою дисфункцією, вживання кави може принести користь, підвищивши мотивацію і робочу пам'ять", — сказала Кутюр.

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Чоловік тримає каву. Фото: Freepik

Доктор МакГрат також зазначив, що результати дослідження показують, що деякі з переваг вживання кави не залежать від кофеїну. Це, за його словами, означає, що вживання кави без кофеїну вранці також може допомогти людям почуватися більш бадьорими та зосередженими.

Раніше ми писали про плюси та мінуси вживання кави.

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